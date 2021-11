KTO BAŞKANI GÜLSOY'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Öğretmenlerimiz, bizim gelecek ümidimiz, milli ve manevi değerlerimizin teminatı, aynı zamanda bu zenginliklerimizin yarınlara aktarılmasını sağlayan varlık köprülerimizdir



Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir. İlk emri "oku" olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu öneme paralel olarak öğretmenlerimize hak ettikleri önemin ve değerin verilmesi gerekmektedir. Türk toplumunda, öğretmen hakkı, ana baba hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır. Her yönüyle örnek olan öğretmenlerimizin her bireye doğruyu göstermek ve yönlendirmek gibi özel bir sorumluluğu vardır. Bir öğretmenin "öğreten" kimliği her zaman devam etmekte, okulda ve özel hayatlarında bu sürmektedir. Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Bizler "beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi" emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyor, her zaman destek oluyoruz. Bu milli bir sorumluluktur.



Eğitim, yalnızca belirli bir alanda değil, toplumumuzun, sosyo-ekonomik yaşantımızın her alanında ciddi bir öneme sahiptir. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin geleceği adına yapılan en büyük yatırımdır. Dolaysıyla daha güzel yarınlar için her bakımdan güçlü yeni nesillere ihtiyacımız var. Bu kapsamda fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz.



Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır' sözüyle de ifade ettiği gibi yeni nesiller sizlerin ellerinde şekillenecek.



Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.”