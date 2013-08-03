KTO Başkanı Hiçyılmaz'a , TOBB'da Görev

KTO'dan yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2013 tarihinde yapılan TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun TOBB Başkanlığına yeniden seçildiği belirtilerek, ''TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 69. Genel Kurul'da, Hisarcıklıoğlu, toplam 1734 delegenin imzasıyla aday gösterilmiştir. Tek aday olarak seçimlere giren Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı olmuştur. Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Ticaret Odası TOBB Delegelerinin de katıldığı genel kurulda, Kayseri Ticaret Odamız etkin görevler almıştır'' denildi.

Açıklamada, ''Yapılan genel kuruluda, Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Hiçyılmaz TOBB Yönetim Kurulu 1. Yedek üyeliğinin yanı sıra TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığına, Başkan Yardımcımız İlhan Miraboğlu da yine Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine seçilmişlerdir'' ifadelerine yer verildi.