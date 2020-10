KTO BAŞKANI ÖMER GÜLSOY: KARDEŞ AZERBAYCAN’IN HAKLI MÜCADELESİNDE YANINDAYIZ Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Kardeş Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilen ‘öz topraklarını’ geri alma mücadelesini takdir ve dua ile destekleyerek takip ediyoruz” dedi. Gülsoy, dünyadaki hakim uluslararası örgütlerin Türkiye ilgili bir çok konuda olduğu gibi Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde de çifte standart uyguladığını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ermenistan’ın 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini işgal altında tutarak binlerce Azeri Türkünü katlettiğini, on binlercesini de mülteci durumuna düşürdüğünü hatırlatarak, ‘Dünya, Birleşmiş Milletler kararına ve açıkça uluslararası hukukun ihlal edilmesine rağmen Ermenistan’ın arkasında durmaya devam ediyor. Ama Azeri kardeşlerimiz her türlü bedeli ödeyerek öz topraklarını tekrar azad edecekler’ dedi.



Gülsoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılma sürecinde malum ülkelerin desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal etti. Hocalı başta olmak üzere Karabağ bölgesinde binlerce insanı katletti; on binlerce Azeri Türk’ünü de yurdundan, yuvasından uzaklaştırarak mülteci durumuna düşürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararlarına rağmen Ermenistan 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmedi. AGİT bünyesinde oluşturulan Minsk Üçlüsü’de (ABD, Fransa ve Ruysa) maalesef bu zamana kadar yaptıkları açıklama ve toplantılarla Ermenistan’ı cesaretlendirdiler. Tarih boyunca ve batılı dostlarının tetikçiliğini, uşaklığını yapmaya alışık olan Ermeniler, geçtiğimiz aylarda da Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik alçak saldırılar da bulundular. Dünyanın malum odakları ateşkes çağrısı yaptı. Azerbaycan saldırıya uğrayan ülke olmasına rağmen bu ateşkese uydu. Ancak Ermenistan, 12 gün önce işgal ettiği Karabağ topraklarının da dışında olan Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattı ve TANAP enerji hattının geçtiği Azeri topraklarına saldırarak ateşkes kararını bir kez daha ihlal etti. Bunun üzerine kardeş Azerbaycan ordusu şehit verme pahasına kendi öz topraklarını azad etmek için 11 gündür canla başla mücadele ediyor. Kahraman Azerbaycan Ordusu geçen süre içerisinde 25 kadar yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermeni askerleri ve onlarla birlikte hareket eden PKK’lı teröristler cepheden kaçarken sivil halka yönelik saldırılarını da artırdılar. Dünyanın malum odakları Azerbaycan’ın öz topraklarını işgalden kurtardığını ve Ermeniler ’in kaçtığını görünce ateşkes çağrısını hızlandırmaya başladılar. 30 yıldır Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi adına tek bir adım atmayan Birleşmiş Milletler, AGİT, NATO gibi uluslararası örgütler Azerbaycan’ın haklı mücadelesini ve topraklarını geri alma kararlılığını engelleyemeyecektir. Bu örgütler, son 12 günde bile Ermenistan tarafından sivil yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarda 5’i çocuk 30’a yakın sivilin şehit edilmesine, 100 sivilin de yaralanmasına gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayarak çiftçe standart uygulamaya devam ediyorlar.Dünya haklı can Azerbeycan’ın ve uluslararası hukukun yanında yer almalı. Artık bunun böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak tüm üyelerimizle birlikte kardeş Azerbaycan’ın haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Her daim kardeş Azerbaycan’ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de yarında yanında olacağız. Maddi ve manevi bu mücadelenin başarıya ulaşması adına üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile bir daha ilan ediyoruz.”



Haber Merkezi