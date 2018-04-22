KTO Başkanı Ömer Gülsoy'la söyleşi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemize yaptığı açıklamasında, “Ayıran ve kayıran değil birleştiren olacağız. Zira hep birlikte güçlüyüz.” dedi.



Ticaret Odası seçimlerinde 6 aylık emeklerinin karşılıklarını aldığını kaydeden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, “Mutluyuz, sevinçliyiz, neşeliyiz. 6 aylık çalışmanın meyvesini almak kadar güzel bir şey yok. Allah mahcup etmedi, inşallah bundan sonrada mahcup etmez. Şimdiki yükümüz dahada ağırlaştı. Seçim çalışmalarımız çok güzel gerçekleşti. Seçim öncesinde gezdiğim üyelerin teveccühleri bizi müthiş derecede onurlandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Seçim çalışmalarında yaşadıklarımı hiçbir şeyle değişmem. Teveccühleri tatlı tatlı aldığınızda elbette insan gurur duyuyor. Allah bizi dürüst çizgimizden ayırmasın. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Memleketimize vefa borcumuzu ödemek için, Allah rızası için, bu şehri hak ettiği yere taşımak için aday olmuştuk. Sonuçta aldığımız yükümlülük omuzlarımızdaki yükü iki kat daha ağırlaştırdı. Bundan yakınan değiliz, aslında daha fazla onurlu, daha sevinçli, aldığımız omuz yükünden güç alarak daha çok çalışmanın azmi içerisinde olacağız.” şeklinde konuştu.







“Memlekete katma değer katılacak”

Güzel bir ekiple iyi bir meclis ve yönetim oluşturduklarını ifade eden KTO Başkanı Gülsoy şöyle konuştu;

“Bu şehrin pırıl pırıl iyi adamlarından işlerinde başarılı olmuş olanlarından, temsil kabiliyetleri yüksek olan ve biraz daha fazla genç olan meclis yaptık. İnşallah Kayseri’ye yakışan bir Ticaret Odası Meclisi olacak. Kayseri’ye yakışan Meclis Başkanımız, Kayseri’ye yakışan bir Yönetim Kurulumuz şehrimize hep beraber katma değer üretmek için, memleketin ekonomisine katkı sağlayacağız. Ülkemize daha fazla değer katmak için çalışacağız. ‘Birlikte güçlüyüz’ demiştik. Biz artık kesinlikle birlikte olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Bu birlik ve beraberliği her zaman gerçekleştireceğiz. Artık herkesin bu şehre ve değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Kimsenin fitneye, fesata, dedikoduya prim vermemesini istiyoruz. Kim olursa olsun birlikte uyum içerisinde çalışacağız. “







“Hep birlikte güçlü olacağız”

Gülsoy, “Öncelikle sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapacağız. Sonra Yerel Yönetimlerle bu gerçekleşecek. Bu şehrin idarecileri ile uyum içerisinde çalışıp ‘şehrimize neler yapabiliriz, hayat standartlarını nasıl daha yükseltebiliriz?’e bakacağız. Dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye’nin cenneti Kayseri’de yaşıyoruz. Bunun için dünyada daha fazla Türkiye, Türkiye’de daha fazla Kayseri olabilmesi için projelerimizle, fikirlerimizle, ortak akılla idare edilen bir Ticaret Odası görülecek. Üyelerimizin bizlere verilen oylarının ve emanetin iyi bilincindeyiz. Kimse merak etmesin emanetleri ehil insanlardadır. Üzerimize ne görev varsa onu en iyi şekilde yapacağız. Ayıran ve kayıran olmayacağız. Özellikle birleştirici olacağız. Hep birlikte güçlüyüz diyoruz.” şeklinde konuştu.







“Dualara ihtiyacımız var”

Gördüğü tablonun kendisini ve arkadaşlarını memnun ettiğini belirten Gülsoy açıklamasını şöyle tamamladı;



“Çoğu yerde bizim sloganımız kullanılıyor. Aslında bütün şifre bu sloganda. Bu şifrenin açılımına bakarsanız her yere uygulayabilirsiniz. Aile şirketlerine, aileye, kardeşlere, sivil toplum kuruluşuna, siyasete, örneğin Cumhur İttifakı’na bu şifreyi uygulayabilirsiniz. İnsanlar asla tek başına bir şey değildir. Birlikte bereket vardır. Birlik beraberlik güzellikleri getirir. Biz mütevazı insanız, tek başımıza Ömer Gülsoy değiliz. Allah eşimden, dostumdan, kardeşlerimden, bizi sevenlerden razı olsun. Tüm Kayseri ile hep birlikte güçlüyüz. KTO’ya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda daha çok dualara ihtiyacımız var. Allah utandırmasın. İnşallah alacağımız dualar ile daha başarılı olacağız.”



Haber-Foto; Ramazan Karakuş/ Remzi Yıldırım