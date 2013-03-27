KTO Başkanından, Adaylara Uyarı

KTO toplantı salonunda yapılan Mart ayı meclis toplantısı meclisin gündeminin KTO Meclis Başkanı Bekir Adıyaman tarafından okunmasıyla başladım. Toplantıda KTO Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, odanın Mart ayı faaliyet raporunu okudu.

Mehmetbeyoğlu, “4 adayımızı zaman zaman bilgilendiriyoruz. Biz kanunlar çerçevesinde bilgilendirmeleri yapmak içerisindeyiz ve prosedüre uygun olarak çalışmalar yapmaktayız. Bundan önceki seçim sürecinde yoğun bir süreç olmamıştı. Önümüzdeki seçimlerde 4 adayın olması yapılacak olan seçimin sürecini yoğun bir hale getirmiştir. Seçim sürecinde bütün adaylarımız ile aynı mesafede durduk” diye konuştu.

KTO başkan adaylarının yapıcı olmaları gerektiğini belirten Mehmetbeyoğlu, “Adaylar kırıcı olmamalıdır. Söz konusu olan odamız, Türkiye’de odalar arasında 5’inci sırada yer almaktadır. Odamızın ne kadar yol katettiğini herkes biliyor. Biz de seçim yerini hazırlayarak en kısa sürede seçimi yapacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ekonominin son 10 yılda ilerlediğini ifade eden Mehmetbeyoğlu, “Ülkemizde ekonomik açıdan önemli gelişmeler oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen 3’üncü ülkesi olduk. İhracatımız arttı. Türkiye’de tarım dışı yerde çalışan 950 bin kişi oldu. İhracat ağırlık firmaların işler rahatlarken, iç piyasa ile iş yapan firmaların işleri azaldı. Kayseri en iyi ilerleyen, marka şehir haline gelen bir kent oldu. Kayseri’de turizm alanında önemli adımlar atıldı” ifadelerinde bulundu.