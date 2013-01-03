KTO Çağrımıza taraflardan onay

Mart ayında yapılması planlanan KTO seçimleri öncesinde kulis hareketleri hız kazandı. Biz de Kayseri Gündem Gazetesi olarak Kayseri’nin en çok üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu olan KTO’nun seçimleri ile ilgili bir çağrıda bulunmuştuk. Bu haberimiz üzerine mevcut Başkan Asaf Mehmetbeyoğlu ve adaylardan Mahmut Hiçyılmaz’la konuyla ilgili görüştük. Görüştüğümüz Mehmetbeyoğlu ve Hiçyılmaz, yaptığımız habere tam destek verdiklerini ifade ederek, KTO’nun Kayseri’ye yakışır şeffaf bir seçim süreci için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler.

MEHMETBEYOĞLU “ÇAĞRINIZ ÇOK YERİNDE” DEDİ VE SÖZ VERDİ

Listelerin henüz netleşmediğini kaydeden Asaf Mehmetbeyoğlu, “Ben şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Seçimlerimizin şeffaf ve adil bir şekilde bize yakışan bir tarzda geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Listeler belirlendiği zaman aday olacak arkadaşlarımızın hiçbir tereddüdü olmasın rahat bir şekilde listeleri alabileceklerdir. Şaibeye kesinlikle meydan vermeyeceğiz. Gazetenizde yaptığımız çağrı da çok yerinde olmuş ve biz de o şekilde düşünüyoruz” diye konuştu.

HİÇYILMAZ: “YAPTIĞINIZ ÇAĞRIYA KİMSE ‘YANLIŞ’ DİYEMEZ”

Önümüzdeki günlerde kamuoyuna bir toplantıyla adaylığını açıklayacak olan Mahmut Hiçyılmaz da, “Geçen seçimlerde hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Ama geçmişi kurcalamanın kimseye faydası yok. Ticaret Odası benim içimde adeta bir uhde olarak kalmıştı. Kısmet, bu seçimlerde yeniden aday olacağız ve arkadaşlarımızla seçildiğimiz takdirde KTO’yu en iyi şekilde yöneterek, üyelerimize ve Kayserimize hizmet edeceğiz” dedi. İmkan olması halinde herkesi kucaklayıcı bir liste hazırlamak istediklerini kaydeden Hiçyılmaz, “Meslek komitesi seçimlerinde işini hakkıyla yapan dürüst insanların meclise girmesi için çalışacağız. Daha sonra oluşacak olan meclis, yönetim kurulunu seçecek. İşin ehli insanlardan oluşan bir meclis iyi bir yönetimi seçecektir. En büyük temennimiz seçimlerin adaletli ve demokratik bir yapıda geçmesidir. Bu yüzden sizin gazetenizde yaptığımız çağrıya ‘Yanlış!’ diyecek kimse yok” dedi.

Hiçbir siyasi parti ya da kurumla bir bağlarının bulunmadığının altını çizen Mahmut Hiçyılmaz, “Bizim için kişilerin siyasi görüşleri hiç önemli değil. Önemli olan uyum içinde çalışabileceğimiz, gerçekten hizmet edebilecek kişilerdir” diye konuştu.

Haber: Erdinç Teğmen, Erkinbeğ Uygurtürk