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KTO Meclis Başkanlığına Arslan seçildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanlığına Cengiz Hakan Arslan seçildi.

KTO Meclis Başkanlığına Arslan seçildi

KTO Meclisi yaptığı ilk toplantıda, Meclis Divanını belirledi. 



Mecliste yapılan seçim sonucu Meclis Başkanlığına Cengiz Hakan Arslan, Başkan Yardımcılığına Mümtaz Beğen, katip üyeliğe de Selcen Erişen seçildi. 



Arslan, seçim sonunda yaptığı konuşmada, yeni dönemde şehrin başarısı için birçok çalışmayı meclis üyeleriyle gerçekleştireceklerini söyledi. 
Oy kullanmak için iradelerini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür eden Arslan, şunları kaydetti:



"Bu meclis şehrimize yakışır bir şekilde kimseyi ayrıştırmadan, her bir üyesini kucaklayan, birleştirici, esnafımızın sorunlarını sadece dinleyen değil çözüme de kavuşturan bir meclis olmalıdır. Meslek Komitelerini temsil eden siz değerli meclis üyelerimizin, komitelerinde ki diğer üyelerle beraber kendi meslek komitelerinde ki sorunların tespiti ve çözümü için sık sık sektör toplantıları düzenleyerek odamız ile üyelerimiz arasında ki bağın güçlendirmesi sağlanacaktır. Bu odanın esas sahibi üyelerimizdir." 
AA
 

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KTOMECLİS BAŞKANICENGİZ HAKAN ARSLAN
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