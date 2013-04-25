KTO Seçimi 11 Mayıs'ta

Bir restoranda yapılan Kayseri Ticaret Odası Nisan ayı meclis toplantısına, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Kayseri Ticaret Odası Başkan adayları Ömer Gülsoy, Nuh Mehmet Delikan, Mahmut Hiçyılmaz, Hüseyin Tekin ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, “Ticaret Odası görev alanı içerisinde her türlü hizmeti doğrulukla, dürüstlükle ve büyük bir özveri ile yapmıştır. Organlarda göreve seçilen arkadaşlarımız görevlerinin bilinci ile hareket etmişlerdir. Fakat her şeyin bir sonu olduğu gibi görevlerinde sonu vardır. Bugün bu meclisimizle birçok arkadaşımız görevlerini noktalayacak. Halen kamuoyunda Ticaret Odası yönetiminin ve meclis üyelerinin maddi olarak odadan maaş aldıkları ya da huzur hakkı adı altında farklı paralar aldıkları şeklinde halen söylentiler var. Biz görevde olduğumuz dönemler içerisinde meclis toplantılarına katılan meclis üyelerimiz 10 lira huzur hakkı alıyor. Bunun daha fazla bir şeyi yok” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ise, “Bu bizim yönetim kurulumuzun son meclis toplantısı olacak. 11 Mayıs Cumartesi günü 9 bin 300 kişilik bugün askıya çıkan listemizde seçimlere katılacağız. Şimdiye kadar bütün seçimlere oda olarak demokratik ve şeffaf bir şekilde bir seçim yapılması için çalışan değerli yönetim kurulu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Odamız olarak hiç kimseye destek vermeyeceğimizi, bütün adaylarımıza eşit mesafede davranacağımızı bir kaç defa söyledik ama ne yazık ki basında bunlar yanlış değerlendirme olarak çıkmıştır. Bugün listelerimiz asıldı. Çarşamba gününe kadar bu listeler askıda kalacak. Meslek komitemize sesleniyorum; lütfen kadın üye yazalım ve bazı listelerde kadın üyelerimizi destekleyelim. Çünkü biz oda olarak da cinsiyet ayrımı yapmadan bugüne kadar geldik. Türkiye'de ilk defa kadın delege çıkartan bir odanın mensubuyuz” şeklinde konuştu.

Yapılacak seçimlere az bir süre kaldığını belirten Mehmetbeyoğlu, “Son 10 yılda Türkiye ekonomisindeki müthiş ilerleme sürecinde Kayseri Türkiye'den çok daha hızlı ilerleme katetmiştir. Kayseri Türkiye'nin en dinamik, en üretken şehirlerden biri haline gelmiştir. Kayseri Ticaret Odası bu süreçte yerini aldı ve Türkiye'nin en büyük 5. Ticaret Odası oldu. Ticaret Odasında 15 yılda çok güzel şeyler yapıldı. Biliyorsunuz 2012 yılının Ekim - Kasım ayında yapılması gereken organ seçimleri ilk önce Ocak - Şubat 2013 yılına ertelendi. Ondan sonra da biliyorsunuz Mayıs ve Haziran aylarına ertelenmiştir. Bu arada adres ve durumları tespit edilemeyen, 2011 - 2012 yılında oda aidatı ödemeyenler yeni bilgisayar sistemi gereği askıya alınmışlardır. Ayrıca içerisinde yapılacak seçimlerimizde ilgili hükümde bulunan 6455 sayılı kanun 11 Nisan 2013 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanmıştır. Değerli meslek komitesine girecek arkadaşlarımıza duyurulur. Demokratik bir seçim için aldığımız tedbirler ile huzurlu bir seçim yapacağız. Meslek gruplarındaki yarışın barış içerisinde geçmesi Kayseri'nin menfaatinedir” ifadelerini kullandı.

Mehmetbeyoğlu yaptığı konuşmasının ardından, KTO Başkan adaylarını bir araya getirerek, birlik mesajı verdi.