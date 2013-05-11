KTO Seçimleri Yapıldı Hiçyılmaz Kazandı

Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen Ticaret Odası seçimlerinde binlerce üye 40 meslek komitesini seçmek için oy kullandı. 4 adayın yarıştığı KTO seçimlerinde Mahmut Hiçyılmaz’ın mavi listesi 27 meslek komitesinde birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Diğer adaylardan Ömer Gülsoy 8, Nuh Mehmet Delikan 3 ve Hüseyin Tekin 1 meslek komitesinde kazanırken, bağımsız olarak giren Bilgisayarcılar Meslek Komitesi’de kendi gurubunda kazandı.

Seçim sonunda açıklama yapan Hiçyılmaz, uzun zamandır çalıştıklarını ve böyle bir sonuç çıkacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, “ Odamıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Artık KTO’da yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yapacağımız çalışmaları seçim döneminde anlattık. İnşallah bunları tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.



