KTO Seçimleri Yapıldı Hiçyılmaz Kazandı

Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen Ticaret Odası seçimlerinde binlerce üye 40 meslek komitesini seçmek için oy kullandı. 4 adayın yarıştığı KTO seçimlerinde Mahmut Hiçyılmaz’ın mavi listesi 27 meslek komitesinde birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Diğer adaylardan Ömer Gülsoy 8, Nuh Mehmet Delikan 3 ve Hüseyin Tekin 1 meslek komitesinde kazanırken, bağımsız olarak giren Bilgisayarcılar Meslek Komitesi’de kendi gurubunda kazandı.
Seçim sonunda açıklama yapan Hiçyılmaz, uzun zamandır çalıştıklarını ve böyle bir sonuç çıkacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, “ Odamıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Artık KTO’da yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yapacağımız çalışmaları seçim döneminde anlattık. İnşallah bunları tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen Ticaret Odası seçimlerinde binlerce üye 40 meslek komitesini seçmek için oy kullandı. 4 adayın yarıştığı KTO seçimlerinde Mahmut Hiçyılmaz’ın mavi listesi 27 meslek komitesinde birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Diğer adaylardan Ömer Gülsoy 8, Nuh Mehmet Delikan 3 ve Hüseyin Tekin 1 meslek komitesinde kazanırken, bağımsız olarak giren Bilgisayarcılar Meslek Komitesi’de kendi gurubunda kazandı.
KAYSERİMİZE HAYİRLİ
OLMASİNİ DİLERİM ARASLAN HAFRİYAT YAPI LTD ŞTİ