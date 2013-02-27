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KTO'da 863 Üyenin Üyeliği Silinecek

Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, üyelik aidatını iki yıldır ödemeyen üyelere tebligat gönderildiğini belirterek, “Üyelik aidatlarını yatırmayanların üyelikleri odadan silinecek” dedi.

KTO'da 863 Üyenin Üyeliği Silinecek
Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuşan Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, 863 üyenin, üye aidatlarını 2011 yılından beri yatırmadığını açıkladı. Adıyaman, “Bu 863 üye arkadaşımızın aidatlarını ödemediği için üyelikleri silinecek. Üyelere bu yönde tebligat gönderildi. Kanun gereği eğer biriken aidatlarını yatırmazlarsa üyelikleri silinecek” diye konuştu.
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