KTO'da Görev Değişimi

KTO Yönetim Kurulu Başkanı odasında gerçekleşen devir-teslim törenine, yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile eski Yönetim Kurulu üyeleri, bazı meclis üyeleri ile Oda yöneticileri katıldı.

Törende konuşan eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, ''Bu bir görev ve nöbet değişimidir. Bu nöbet değişimini yaparken, Kayseri'deki ticaret erbabının hak ve hukukunun korunması gerektiğini belirtmek isterim. Odamız, akredite olmuş bir Oda'dır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyetlerini yürütmektedir. Bizler, birlik ve beraberlik içinde Odamızı Ankara'da da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sizlerin de bu görevi en iyi şekilde yapacağınıza eminiz. Bizler de sizlere görev sürenizde elimizden gelen yardımı yapacağız'' diye konuştu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, Oda'da bir görev değişikliği olduğunu ifade ederek, ''Uzun ama demokrasi içerisinde geçen bir seçim süreci yaşadık. Seçimler sonucunda da Meclis ve Yönetim Kurulumuz büyük bir teveccühle seçildi. Seçim sürecinde verdiğimiz sözler oldu. Bu sözlerimizi, kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmek için çalışacağız. Biz Oda'nın gerçek sahibinin üyeler olduğunu söylemiştik. Üyelerimiz de seçimlere katılarak bunu gösterdiler. Önümüzdeki Cumartesi günü, Meclis üyelerimizle birlikte, Komite Başkanlarımızı toplayıp bir istişare toplantısı yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz, KTO'nun çalışmalarını geniş katılımla yapmayı planladıklarını da vurgulayarak, ''Meslek komitelerinin çalışmalarına asıl üyelerle birlikte, yedek üyeleri de çağıracağız. Hatta bu da yetmez, komitelere çeşitli nedenlerle giremeyen, o meslek grubundaki arkadaşları da çağırıp daha geniş katılım sağlayacağız'' dedi.

Artık Oda'da gruplaşma, herhangi bir ayrışma olmayacağını kaydeden Hiçyılmaz, ''Hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde Kayseri ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz bundan sonra eski-yeni tabirlerini kullanmayacağız'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'na hizmetlerinden dolayı plaket takdim ederken, Mehmetbeyoğlu da Hiçyılmaz'a rozet taktı. KTO Meclis Başkanı Mehmet Filiz ise eski Meclis Başkanı Bekir Adıyaman'a plaket verirken, Adıyaman da Filiz'e çiçek takdim etti.