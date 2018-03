KTO'da Seçim Hareketliliği

KTO MECLİS BAŞKANI BEKİR ADIYAMAN:

"BAŞKA YERLERLE BİZİ KARIŞTIRMASINLAR"



Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Meclisimizin her üyesi aday olabilir" dedi ve huzur hakkından başka birşey almadıklarının altını çizerek, "Başka yerlerle bizi karıştırmasınlar" ifadesinde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman ise, “Seçimlerle ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak yaşanacak bir seçim süreci var. Bu seçim 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında devam edecek. Mevcut sisteme göre yeniden yapılandırılan bir üye formatı var. Üye yapıları yenden dizayn ediliyor. Yani kaç meclis üyesinin olacağı daha sonra yapılan sistemle belli olacak. Öncelikle bazı isimlerle ilgili bizim bilgimiz dışında haberler yapılıyor. Tabi meclisimizin her üyesi başkanlığa aday olabilir. Hepsi başkanlık yapabilir. Biz kişiler üzerinden kimseye bir şey söylemiyoruz. Seçilecek olan arkadaşımız kendi meclis grubunda saygın, seçkin, ülke ekonomisine katma değer katan, vergi veren bu mesleğin sorunlarını en iyi şekilde dile getiren kişiler olması gerekir. 3 aşamalı seçimden gelen bir şeklimiz var. Meclis üyelerimizden huzur hakkından başka aldığımız bir gelir yok. Başka yerlerle bizi karıştırmasınlar. Seçimlerle ilgili süreç başladığında oda yönetimiyle, personeliyle herkese en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Çıkacak sonuçlara herkesin saygı duyması gerekir" diye konuştu.



KTO BAŞKANI ASAF MEHMETBEYOĞLU:

“ŞEFFAF BİR SEÇİM OLACAĞINA SÖZ VERİYORUM”



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, 2013 yılında yapılacak olan seçimlerin şeffaf bir şekilde yapılması konusunda söz verdi.

KTO Meclis Toplantısı’nda konuşan Asaf Mehmetbeyoğlu, şu şekilde konuştu:

“Malumunuz olduğu üzere Oda ve Borsa seçimleri 2013 yılı Şubat ve Mart aylarında yapılmış olacaktır. TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Oda ve Borsa yöneticilerinin üyelerini çok iyi temsil etmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem alınmıştır. Her üyenin ilgili faaliyet alanında bulunması bunlardan biridir. Üyelerimiz Avrupa Birliği’nin NACE kodlamasına göre sınıflandırılmaktadırlar. Bu çalışmanın Aralık 2012 sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor. TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çalışmalarını tamamladığında seçim listelerini Oda ve Borsalara gönderecektir. Üyelerimizin, seçim listelerinin TOBB’den alındığına dair bu günlerde yapılan konuşma ve yayınlara itibar etmemesini istirham ediyorum. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu seçim listelerinin kimseye verilmediği konusunda kefildir ve ispat edildiğinde istifa etmeye de hazır olduğunu açıklamıştır. Odamız Yönetim Kurulu, demokratik bir seçim için her türlü tedbiri almayı kendisinin en önemli görevi olarak görmektedir. Kesinleşmiş seçim listeleri dileyen üyemize hemen teslim edilecektir. Şuna herkesin inanmasını istiyorum ki; şeffaf, demokratik ve Kayseri Ticaret erbabına ve tacirine yakışır, birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim yaşanması konusunda, şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Bu yüzyılda işbirliği yapmayıp, içine kapanan, kendi etrafına duvarlar örenler kaybedeceklerdir. Bu yüzyıl en basit ifadesiyle “iş birliği” yüzyılıdır. Sanayicilerin duayeni Henry Ford’un söylediği gibi, “Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada kalmak ilerlemedir. Beraber çalışmak başarıdır.” Bizim kültürümüzde birlik rahmet, ayrılıkta azap vardır.”