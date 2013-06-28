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KTO’YA SGK VE MÜSİAD’DAN ZİYARET

Kayseri Ticaret Odası’nın yeni yönetimine tebrik ziyaretleri devam ediyor.

KTO’YA SGK VE MÜSİAD’DAN ZİYARET
Kayseri Ticaret Odası’nın yeni yönetimine tebrik ziyaretleri devam ediyor. 
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı tebrik etmek isteyen, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri KTO’ya gelerek, hayırlı olsun dileklerini iletiyorlar.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü hayırlı olsun dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde de işbirliği içinde başarılı çalışmalara imza atacaklarını, ortak hedeflerinin Kayseri’nin kalkınması olduğunu kaydetti.
Hiçyılmaz; 11 Mayıs’ta yapılan Oda seçimlerinin ardından, Kayseri Ticaret Odası yönetimi, meclisi ve meslek komiteleri olarak çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını belirterek, Odanın projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
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