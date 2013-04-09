Küçük Mucitlerin Büyük Buluşları

Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikşah Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tankut Yalçınöz, bazı illerin İl Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Melikşah Üniversitesi Rektör Vekili Tankut Yalçınöz, yarışmaya Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerindeki ilköğretim okullarında okuyan çocukların hazırladığı 2033 projenin başvurduğunu, bunlardan 745'inin ön elemeyi geçtiğini ve bunlar arasından 101 projenin ise Bölge Sergisi'ne çağrıldığını bildirdi. Prof. Dr. Yalçınöz, ''Proje hazırlamak gerçekten çok zor. Bu nedenle proje hazırlayan bütün çocuklarımızı biz birinci ilan ediyoruz. Bölge Sergisi sonucunda ise 10 proje Bölge Bilim Kurulu tarafından belirlenecek ve bu 10 proje, Ankara'daki Türkiye Finali'ne gidecek'' dedi.

Yarışmada projeleri değerlendirecek olan Bölge Bilim Kurulu'nun, üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluştuğunu ve Melikşah Üniversitesi'nden sadece 1 öğretim üyesinin bulunduğunu kaydeden Yalçınöz, Bilim Kurulu'nun çok ciddi bir seçim yapacağını ifade etti.

Açılış töreninden sonra törene katılanlar, öğrencilerin hazırladıkları projeleri gezerek bilgi aldılar. Sergide, ceviz kabuğundan korozyonu (paslanma) önleyen madde elde edilmesi, Gilaburu'dan yoğurt yapılması gibi çok farklı projeler yer alıyor.