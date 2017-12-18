KUDÜS GECESiNE BÜYÜK iLGi

MAZLUMDER’in 10 Aralık insan hakları günü ve haftası sebebiyle Kayseri Park AVM’de açtığı “Dünyada yaşanan insan hakları ihlalleri fotoğraf sergisi” ve hafta sebebiyle yönetim kurulu üyelerinin insan haklarından sorumlu Vali yardımcısı, İl Emniyet Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaretlerinin ardından “İnsan hakları ve Kudüs gecesi” adı altında konferans gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen ve girişte Kudüs’te yaşanan insan hakları ihlallerinin fotoğraflarının sergilendiği, konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Bengisu, Kayseri barosu eski başkanlarından avukat Ali Aydın ve araştırmacı M. Hüseyin Mercan katıldı.



Sadi Özmen’in Kur’an- ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın başında geçmişten bugüne MAZLUMDER faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.



Konfrensın ilk konuşmacısı Avukat Ali Aydın olurken, Aydın geçmişten bugüne ihtilaller dönemi de dahil yaşanan hak ihlalleri konusunda bilgiler vererek, 15 Temmuz darbesini yapanların sebebiyet verdiği insan hakları ihlalleri ve darbe dönemimde meydana gelen hukuki ve idari boşluklar nedeniyle geciken adalet ile mağduriyetler hakkında bilgiler aktardı.



MAZLUMDER Kayseri şubesi kurucularından ve Gönüllü Kültür Kuruluşları eski başkanlarından Prof. Dr. Nihat Bengisu ise yaptığı konuşmasında Filistin ve Kudüs’te Müslümanlara yönelik olarak yaşanan işkence, gasp, sürgün ve katliamlar hakkında bilgiler verdi. Bölgeye yaptığı ziyaretlerde şahit olduğu insanlık dramlarını duygusal bir dille anlatan Bengisu, Müslümanların Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin’e yönelik sorumlulukları hakkında bilgiler sundu.

Araştırmacı Hüseyin Mercan da Filistin’e yaptığı seyahatlerde şahit olduğu olaylardan da örnekler vererek yaşanan hak ihlalleri, İsrail’in kutsal mekanlarda yaptığı yıkım, talan ve tahribatlar hakkında bilgiler verdi. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin daha önce alınan bir kararın ilanı olduğunu bildiren Hüseyin Mercan, 13 Aralıkta İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıma, ABD başkanı TRAMP’ın kararını yok sayma ve dünya devletlerini Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıma çağrısının önemli olduğunu bildirdi.



Mercan konuşmasının son bölümünde Müslümanların Kudüs’ü ziyaretlerinin buraya sahip çıkmak anlamına geldiğini ve gerekli olduğunu bildirerek ziyaretlerin turistik bir gezi haline asla gelmemesi gerektiğini, kutsal mekanların en ince noktasına kadar dikkatle incelenmesinin şart olduğun söyledi.



Programın kapanış konuşmasını yapan MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, geçmişten bugüne yaptığı insan hakları mücadelesi hakkında bilgiler vererek programa katılanlara teşekkür etti,

Kurum Haberi