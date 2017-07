Kudüs için birlik olma zamanı!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), Genç İHH, YediHilal, TÜGVA, Yeni Nesil Gençlik Vakfı, Memur-Sen, Milli Türk Talebi Birliği, Cihannüma, Şuurlu Öğretmenler Derneği, ASHAB-I SUFFA İslami İlimler Eğitim Merkezi, Cansuyu, YENİAD, Genç MÜSİAD, Genç ASKON, Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu, Anadolu Öğrenci Birliği, İklimder ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyelerinin katılımıyla İsrail’in Kudüs işgaline sert bir dille tepki gösterildi.

Cuma namazının ardından Bürüngüz Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, tekbirler getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Melikgazi ilçe Başkanı Baki Coşkun, Kudüs ve Mescidi Aksa’da yaşananların bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

“Siyonist İsrail, er ya da geç yaptıklarının hesabını verecektir” diyen Başkan Baki Coşkun , “Bizi asıl üzen, bütün bu küstahlıklar karşısında İslam ülkelerinde yöneticilerin ve birçok Müslüman topluluğun tepkisiz kalışıdır” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa'da üç Müslüman'ı şehid eden İsrail’in Müslümanları Mescid-i Aksa'ya sokmamak için elinden geleni yaptığını dile getiren Başkan Coşkun şunları söyledi:

“Var olduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç eden Siyonist İsrail, küstahlığına devam ediyor. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın her kapısında sözde İsrail polisi denilen katiller sürüsü bekliyor. Mescidin kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm dolapların kapıları kırılmış, tüm kuyuların kilitleri parçalanmış ve içerisi savaş alanına çevrilmiş durumdadır. Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamaktadır. Siyonist İsrail'in İç Güvenlik Bakanı olarak nitelendirdiği insan kasaplarından Gilad Erdan, tüm Müslümanların gözüne bakarak ‘Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir. Diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamıyoruz!’ demesi bir meydan okumadır. Yazıktır ki bu meydan okumaya karşı İslam ülkelerinin yöneticileri en ufak bir tepki gösterememektedirler. İsrail'in varlığına alışmak, İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek, İsrail'in zulmünü görmezden gelmek her Müslüman için bir utanç vesilesidir. Belirli çevrelerin elinde olan ekranların ve manşetlerin konuyu yok sayması, Müslümanların birbirlerinden habersiz kalması değildir. Biz Filistin'de olup biteni yakinen takip ediyoruz ve terörist İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalacak değiliz. Kardeşliğimizin gereği olarak da tüm Müslümanları bu konuyla ilgili onurlu bir tutum ve davranış sergilemeye davet etmekten de geri kalmayacağız. İslam ülkelerinin terörist İsrail ile ilişkilerini normal hale getirmesini, sürdürmesini ve geliştirmesini onaylamıyoruz. Merhum Erbakan Hocamızın İsrail'in diplomasiden değil ancak güçten anladığına dair söylemine inancımız tamdır. Müslümanlar birlikte hareket ettiğinde küstah İsrail'in ne kadar çaresiz kalacağını da biliyoruz. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin politikasının Müslümanların parçalanmışlığına endeksli olduğunun farkındayız. Siyonist İsrail'in topraklarımızdaki varlığının vebali tüm İslam ülkelerinindir. Bu küstahlıklar karşısında tüm hükümetler öncelikle Siyonist İsrail'le olan ilişkilerini kesmelidirler. Bu meselenin Efendimiz(SAV)'in Yahudi ve Hıristiyanlarla ticaret yapması ile izah edilecek bir tarafı yoktur. Çünkü karşımızda bir işgalci, bir zalim, bir terör örgütü vardır.”









Hükümete seslendi

Hükümete seslenen Coşkun, “Siyonist İsrail, er ya da geç yaptıklarının hesabını verecektir. Bizi üzen, bütün bu küstahlıklar karşısında İslam ülkelerinde yöneticilerin ve birçok Müslüman topluluğun tepkisiz kalışıdır.” diyerek beklentilerini şu şekilde sıraladı:

1) İsrail ile tüm diplomatik ilişkiler gözden geçirilmelidir.

2) Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınmasını kabul edemeyiz.

3) İsrail ile tüm ticari ilişkiler gözden geçirilmelidir

4) Mescid-i Aksa'nın tasarruf hakkının Müslümanlarda olduğunu gösteriniz.

5) Başta Filistinli Müslümanlar olmak üzere hepimizin yüreğine su serpin. Yine Kayseri'deki Sivil Toplum Kuruluşları olarak biz biliyoruz ki Filistin topraklarında işgalci İsrail olduğu müddetçe İslam coğrafyasında da yeryüzünün geri kalan kısımlarda da barış tesis edilemez. Allah tüm kardeşlerimize bunu anlamayı ve gereğine göre yaşamayı nasip etsin.

Kalabalık basın açıklaması sonrasında dua etti, daha sonra ise İsrail bayrağı yakıldı.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ