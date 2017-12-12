Kudüs için direniş, insanlık için diriliş

Genç Memur-Sen’in üniversite teşkilatı olan Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), öğle namazı çıkışında basın açıklaması yaparak ABD’nin Kudüs tutumuna tepki gösterdi. Düzenlenen programa MEMUR-SEN İl temsilcisi Aydın Kalkan ve bazı yönetim kurulu üyeleri de destek verdi.

Topluluk Başkanı Mustafa Yılmaz, İsrail’in Filistin’i işgaline gösterilen duyarsızlık sonucunda bu noktalara gelindiğini belirterek; “Küresel dünya sisteminin çatırdamasıyla ortaya çıkan endişe, emperyalistleri gün geçtikçe daha da korkutmakta ve iktidarlarını sabit kılabilmeleri adına şiddetin boyutunu gün geçtikçe derinleştirmektedir. Ekmeğini şiddet üzerinden kazanan bu şer odaklarının son hamlesi, bütün inançlarca kutsal sayılan, Yüce Allah’ın mesajını insanlığa iletmeleri üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğunun yaşamış olduğu kısaca ‘her şeyin başladığı yer’ olarak tanımlayabileceğimiz insanlığın ortak mirası Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesidir. Yıllardır bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık trajedisinin yaşandığı Filistin’in işgaline duyarsızlık bugün, olayı farklı noktalara taşımış ve şiddetin iktidarını sürenlere insanlığın ortak mirasına göz koyabilecek cesareti vermiştir. Her anlamda ortak yaşama kültürünün sembolü haline gelmiş bu kadim ve kutsal şehri tipleştirme girişimi bu şehrin kültürel ve tarihi kodlarına aykırı olmakla beraber yaşadığımız coğrafyanın huzur ve istikrarını da tehlikeye atmaktadır. Bu talihsiz karar hiçbir şekilde Kudüs’ün statüsünü tayin etme mahiyetine sahip olmadığı gibi ekmeğini şiddet organizasyonları üzerinden kazanan ülkelerin kabulü ile de hiçbir geçerliliğe sahip değildir” şeklinde konuştu.









“Kudüs mihenktir”

Kudüs’ün insanlığın ortak sorunu olduğunu bu sorunun çözüme kavuşmaması neticesinde daha büyük sorunlar çıkacağını kaydeden Mustafa Yılmaz, “Kudüs bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı ilahi vahyi insanlığa bildirilen peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs; insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir. Bizce bugün ortaya çıkan bu hadise Kudüs’ü sadece Filistin sorununun bir parçası olmaktan çıkarmış, insanlığın ortak sorunu haline dönüştürmüştür. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanlarına çağrıda bulunarak ‘ Kudüs için direniş, insanlık için direniş’ diyoruz. Bu anlamda ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’de bulunan İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını hukuk dışı, sorumsuz ve kışkırtıcı buluyor, bu adımı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber: Tuba Köksal /Fotoğraf: Metin Yiğit