Konferanslarında genellikle azınlık durumunda olan veya sıkıntı içerisindeki Müslüman ülkelere değindiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kavas, “Filistin, Irak, İran gibi ülkeleri bir tarih seyri içerisinde anlatmak kolay olmuyor. Hele Filistin’e girince konu başlığını genellikle şöyle koyuyorum: Tarihin mütemadiyen yazıldığı yer. Çünkü tarih hiç durmuyor. Hala yazılmaya devam ediyor. İnsanlık var olduğundan beri insanların gözü orada olmuş, Peygamberler gelmiş geçmiş. Filistin’e sahip çıkmak isteyenlerin yaşadıkları ve yaşattıkları ciltler dolusu kitaplar halindedir. Kadim kitaplarda Filistin kelimesi bir coğrafya olarak değil, Filistler diye bir topluluğun yaşadığı yer olarak geçer.” açıklamasında bulundu.







“İlk Müslüman Türk devleti Kudüs’te kuruldu”

Filistin’in İslamiyet ile alakalı olmasının 638 yılında Hz. Ömer’ in Filistin’i fetih etmesi ile başladığını ve Türklerle alakasının ise 868 yılında bölgeyi Tolunoğulları Devleti’nin ele geçirmesi ile oluştuğunun altını çizen Kavas, “İlk Müslüman Türk devleti Orta Asya’da değil Kudüs’te 878 yılında kurulmuştur. Kudüs’e Müslümanlar girmeden önce Emevi Devleti 90 yıl kadar kısa bir zaman hüküm sürmesine rağmen emeği çoktur. Hatta Mescid-i Aksa ve Kubbetus-Sahra Emevilerin eserlerinin en önemlileridir. Bugün Kudüs bizim için önemli ise Hz. Ömer sayesindedir.” şeklinde konuştu.



“Kudüs İstanbul’dan daha önemli”

Kudüs’ü yurt edinmemizin atalarımızın çektiği sıkıntılar sayesinde olduğunu belirten Kavas şunları söyledi:

“Biz de zamanında atalarımızın çektikleri sıkıntıları unutmamalıyız. Osmanlı, 1517-1917 arasında tam 400 sene Kudüs’ü yönetmiştir. Toplamda bakacak olursak, Kudüs yaklaşık 770 sene Türk- İslam Devleti altında himaye edilmiştir. Müslümanların ve Türklerin bugün Kudüs’e sahip çıkmasının en büyük nedeni budur. Yani Kudüs bizim için bugün İstanbul’dan daha önemlidir. Zira Kudüs’ün bizdeki geçmişi İstanbul’dan daha eskidir.”







“Trump’ın yaptığı yanlış”

Trump’ın kararına beraber karşı durmamız gerektiğine de vurgu yapan Kavas sözlerini şöyle tamamladı:

“Filistinliler bugün taşla mücadele ederken, biz de burası bizim atamızın toprakları, buralar kutsalımız diyerek rahatça gideceğimiz günü beklemeyelim. Mutlaka bizimde var gücümüzle mücadele etmemiz gerek. Sonuç olarak Trump’ın yaptığı çok büyük yanlıştır. Biz onun bu yanlışına beraber karşı durmalıyız. Zira sadece Trump’ın değil tüm Avrupa’nın en büyük korkusu Orta Doğu’da güçlü bir Türk-İslam birliğinin oluşmasıdır. Biz onlara yem olacak kadar küçük lokma değiliz ve olmamalıyız.”



Haber: Ufuk Çamdal/ Osman Gazi Gün