Kudüs kararı Kayseri’de de kutlandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan Kudüs oylamasında ABD’nin, tüm dünya ülkeleri nezdinde büyük bir hezimet yaşaması, İslam dünyasında olduğu gibi, ülkemiz ve Kayseri’de de sevinçle karşılandı.

22 Aralık 2017 Cuma 18:07