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Kudüs kararı Kayseri’de de kutlandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan Kudüs oylamasında ABD’nin, tüm dünya ülkeleri nezdinde büyük bir hezimet yaşaması, İslam dünyasında olduğu gibi, ülkemiz ve Kayseri’de de sevinçle karşılandı.

Kudüs kararı Kayseri’de de kutlandı



Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, ABD’nin yaşadığı hezimet sonrasında Mimarsinan kavşağı – Terminal arası güzergahta araç konvoyu yaparak kutladı.
Araçlarına Türk ve Filistin bayrağı asan konvoy üyeleri kornalar eşliğinde gece yarısına kadar sevinç gösterisi yaptılar.
Kayseri Gündem

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Anahtar Kelimeler:
KONVOYKudüs
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