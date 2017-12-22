Kudüs oylaması Evet - Hayır oyu veren BM ülkeleri hangileri?

Amerika parayı keseriz diye tehdit etmişti. Buna rağmen 128 ülke tasarının kabulü için oy verdi. Peki hayır diyen ve çekimser oy veren ülkeler hangileri? İşte evet - hayır ve çekimser oyların tam listesi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek tek isimlerini not ettireceğini ve para yardımını keseceğini ilan etmesine rağmen BM'deki Kudüs oylamasından tokat gibi yanıt çıktı. Oylamada tehditlere papuç bırakmayan 128 ülke tasarıya EVET dedi. Hayır oyu veren ülkeler 9 ile sınırlı kalırken, Trump'un tehdidine boyun eğdikleri için bunların itibarları da sıfırlandı.

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, Bosna-Hersek, Haiti, Jamaika, Kiribati, Kamerun, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Benin, Vanuatu, Trinidad Tobago, Malavi, Tualu, Solomon Adaları, Ruvanda, Paraguay, Kiribati, Lesotho, Litvanya, Bhutan, Benin, Avustralya ve Antigua ve Barbuda ülkeleri yer aldı.

KUDÜS İÇİN RET OYU VEREN ÜLKELER HANGİLERİ : BM'deki oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya gibi küçük ülkeleri ret oyu verdi. İşte oylamada evet ve hayır oyu veren ülkelerin tam listesi şöyle;





ABD'NİN TEHDİDİ ETKİLEDİ Mİ?: ABD'nin oylamadan önce ülkeleri finansal yönden tehdit etmesinin oylamadaki çekimser ve ret oylara etki ettiği düşünülüyor. Donald Trump yaptığı açıklamada 'evet' oyu veren ülkelere para yardımını keseceğini şu sözlerle ilan etmişti;



- "Dün Nikki'nin (ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley), BM'de paralarımızı alıp sonra da Güvenlik Konseyinde bize karşı oy kullanan ya da Genel Kurulda aleyhimize oy kullanma potansiyelini taşıyan ülkelere gönderdiği mesaj hoşuma gitti. Yüzlerce milyon hatta milyarlarca dolar alıp sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Peki, bu oyları takip edeceğiz. Bırakalım aleyhimize oy kullansınlar, biz de epey (parayı) muhafaza etmiş oluruz. Umrumuzda değil."





ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi. (internethaber.com)