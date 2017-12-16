"KÜLAHIMA ANLATSIN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören mevkiinde yaptırılan Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Özhaseki, “Zamanın Kocaeli’nde bir belediye başkanı bir baraj yaptı. Küçücük bir baraj ve 3 buçuk milyar dolar devleti borçlandırdı. Şimdi ana muhalefetin lideri arada bağırıyor ya. ‘Bizim belediye başkanlarımızın boğazından haram lokma geçerse atarım, tutarım’ diyor ya. Külahıma anlatsın. Etrafındakilere baksın, çoğunu hemen kovması lazım. Eğer sözünü eriyse etrafındakilerin hepsini kovması lazım. Orada 3 buçuk milyar dolar Yuvacık Barajı’na harcıyor, hala şimdiki belediye başkanımız onun borcunu ödüyor” ifadelerini kullandı.



“PKK’nın siyasi uzantıları Güneydoğu’da sokaklarda gezemez hale geldi”

Bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini ve bakanlığın işlerinin iyiye gittiğini kaydeden Bakan Özhaseki, Cizre’nin, Silopi’nin ve Sur’un sokaklarında gezdiklerini kaydetti. PKK’nın siyasi uzantısının bu sokaklarda gezemediğini kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

“Sizin gönderdiğiniz yerde çevre ve şehirciliği temsil ediyorum. Allah’a hamt olsun bakanlığın işleri iyiye gidiyor. Ayrıca bakanlığımızın işi olmamasına rağmen, özel bir istekten dolayı da Güneydoğu’daki yapılanmayı takip ediyoruz. Orada teröristlerin yakıp yıktığı ne varsa, mağdur insanların şimdi orada acılarını dindirecek, biraz yaralarına merhem olacak şekilde evlerini yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaş zaten onlardan yüz çevirdi. Vatandaş şimdi döndü, bu tarafta yaşayan kardeşlerimizle tam kardeşlik hukukunu tesis edecek şekilde bir muhabbet taşıyor. O sokaklarda biz geziyoruz. Silopi’de, Cizre’de, ve Sur’da ara sokaklarda biz geziyoruz ama PKK’nın siyasi uzantıları gezemez hale geldiler.”

Konuşmanın ardından çiftliğin ve merkezin açılışı gerçekleştirildi.

İHA