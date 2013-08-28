Kültepe Kaniş/Karum kazıları devam ediyor

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin tarihi zenginliklerinin başında gelen Kültepe Kaniş/Karum Ören Yeri’ndeki kazılara başkanlık eden ve ekipte yer alan 3 profesörü makamında kabul ederek, çalışmalarla ilgili bir süre görüştü.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 14:47