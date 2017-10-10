KÜLTÜR EKİMİ

Büyükşehir Belediyesi, 14-22 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde Kitap Fuarı düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yıl ilkini düzenleyecekleri Kitap Fuarı’nı geleneksel hale getireceklerini belirtti ve Kayseri’ye yakışır bir fuar yapacaklarını dile getirdi. Okumanın gelecek için en güzel yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, Kayseri’yi okuyan ve okutan şehir yapmak için çalıştıklarını söyledi. Basın toplantısına Kitap Fuarı’na katılacak 200’ü aşkın yazar arasında yer alan Kahraman Tazeoğlu ve Cansu Canan Özgen de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı 1. Kayseri Kitap Fuarı’nın basın toplantısı Tarihi Kayseri Lisesi binasında gerçekleştirildi. Basın toplantısına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 9 gün sürecek olan fuara Kayseri merkezindeki 144 bin öğrenci ile 9 bin 800 öğretmenin de katılacağını belirtti ve bunun için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Elmalı, Büyükşehir Belediyesi’nin okuyan ve okutan şehir misyonuyla yapacağı Kitap Fuarı için Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür etti.



“Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmak istiyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında Kayseri’nin dünyanın en eski şehirlerinden birisi olduğunu belirtti ve tescillenmiş bin 500'den fazla kültür ve tabiat varlığımızla çok önemli bir mirasın üzerinde yaşadığımızı söyledi. Kayseri’nin ayrıca Alimler Şehri (Makarr-ı Ulema) olduğunu da hatırlatan Başkan Çelik, “Dolayısıyla bu bilgiler ışığında en başta gelen sorumluluklarımızdan birisi tarihimizin bize bıraktığı kültürel mirası geleceğe taşımaktır. Ticaret Şehri, Sanayi Şehri, Hayırseverler Şehri, Planlı Şehir gibi vasıflarla tanınan Kayseri’nin aynı zamanda bir Kültür Şehri olduğunu vurgulamak ve bu vurgunun gereği olan çalışmaları yapmak zorundayız. Bu bilinçle kent merkezi ve ilçelerimizde alt ve üstyapıda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz; ancak aslında biz her alanda kapsamlı bir altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Sporda, kültür ve sanatta, bilimde ve diğer alanlarda güçlü bir altyapı kurma gayreti içindeyiz. Kayseri’den daha çok sanatçı, daha çok yazar, daha çok sporcu, daha çok bilim adamı çıkmasını arzu ediyoruz. Bunun tek yolu da sanatla, sporla, bilimle, kültürle uğraşan insan sayısını artırmaktan geçiyor. İşte bu nedenle Kayseri’yi “Kütüphaneler Şehri”, “Okuyan Şehir” yapmak için gayret ediyoruz. Bu nedenle kütüphaneler yapıyor ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştiriyoruz. Bu nedenle Kayseri’nin önemli tarihi miraslarından Meryem Ana Kilisesi’ni 24 saat açık olacak Türkiye’nin en prestijli kütüphanelerinden birisi haline getirmek için çalışıyoruz. Yine bu nedenle üniversite öğrencilerimizin yoğunlukta olduğu Talas ilçemize 24 saat açık, adeta bir eğitim kampüsü niteliğinde olacak olan bir kütüphane yapmak için çalışıyoruz. Bu nedenle belediyemizin yanındaki cafeyi Kitap Cafe haline getiriyoruz. Bu nedenle iki önemli dergi çıkarıyoruz. Şehir Akademisi vasıtasıyla düşünen insan sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. Ve bu nedenle Yazarlık Okulu açarak düşünen insanların düşündüklerini kaleme almalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.







“Anadolu’nun böyle organizasyonlara ihtiyacı var”

Kitap okuma alışkanlığımızla ilgili olumsuz rakamları ters yüz etmemiz gerektiğini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Çünkü, okumak iyi bir gelecek için en güzel yatırımdır. Yerel yönetimler için de insanlara iyi bir gelecek sağlayacak projeler en güzel yatırımlardır. Bu kapsamda yaptığımız yatırım ve hizmetlere bir yenisini daha ekliyoruz. 14-22 Ekim tarihleri arasında çok kapsamlı bir Kitap Fuarı gerçekleştireceğiz. Artık ekim ayı ekin ayı olacak. Ekim ayında şehrimize kültür ekimi yapacağız. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde yapacağımız Kitap Fuarı’na 110 yayın evi, 200’ü aşkın şair, yazar ve sanatçı katılacak” diye konuştu.

Basın toplantısına katılan yazarlardan Kahraman Tazeoğlu da fuarların okur ve yazarları bir araya getirmesi anlamında çok önemli alanlar olduğunu belirtti. Kayseri Kitap Fuarı’nı bu anlamda çok önemsediğini ifade eden Tazeoğlu, bu fuarın Kayseri Büyükşehir Belediyesi için prestij olacağını ve dua alacak bir hizmet olduğuna inandığını kaydetti.

Cansu Canan Özgen de konuşmasında okuma aşkının her yönüyle topluma empoze edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kayseri’ye böyle bir fuarın kazandırılması nedeniyle teşekkür eden Özgen, Anadolu’nun böyle organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Fuar alanına ücretsiz ulaşım

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra fuara katılacak olan şair, yazar ve sanatçıların isimlerini tek tek açıkladı. Fuarda, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Mete Yarar, Hanefi Avcı, İclal Aydın, Reşat Petek, Yavuz Bahadıroğlu, İlber Ortaylı, Yasin Aktay, Yusuf Kaplan, Canan Karatay, Üstün Dökmen, Ataol Behramoğlu, Abdülkadir Selvi ve daha pek çok önemli yazarın söyleşi, panel ve şiir dinletileriyle okurlarıyla buluşacağını vurgulayan Başkan Çelik, “Fuarımızda Kayserili yazarlarımız için de ‘Kayserili Yazarlar Standı’ tahsis ettik. Kayserimizin önemli yazarları da fuar süresince okurları ile bir araya gelecek. Okuyan ve okutan şehir sloganı ile Kayseri’ye yakışır bir kitap fuarı düzenleyeceğiz ve bu fuarı geleneksel hale getireceğiz. Fuarların kültürel ve sanatsal yanına daha çok dikkat çekerek Kayseri’yi tarihsel süreçteki dokusuna ve yapısına uygun olarak bir kitap merkezi haline getirmemiz zamana, mekâna ve tarihe bırakacağımız en önemli miras olacaktır. Tüm hemşehrilerimi 14-22 Ekim tarihlerinde saat 10.00 ile 21.00 arasında Kitap Fuarına davet ediyorum. Fuarımız süresince şehrin belirli bölgelerinden ring servisleri ile fuar alanına ücretsiz ulaşım sağlayacağımızı da belirtmek istiyorum” dedi.

Kayseri Gündem