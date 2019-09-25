Kulular, dualarla uğurlandı

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uğurlamaya Kayseri Garnizon Komutanı Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.



Uğurlamaya gelen isimlerden olan MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, açıklamasında şunları söyledi: “Emniyet Müdürümüzden Allah razı olsun. Biz kendisine haklarımızı helal ediyoruz, inşallah kendisi de bize haklarını helal eder. Emniyet Müdürümüz gerçekten çok başarılı, milletine, devletine, bayrağına ve ezanına sadakatli bir devlet adamı. Çok güzel çalışmalar yaptı ve Kayseri’yi belli bir noktaya getirdi. Hem asayiş anlamında hem de devletin gücü gösterme adına. FETÖ’yle mücadelede gerçekten gece gündüz demeden çalıştı. Kayseri’miz için çok önemli biriydi. Önemli bir ismi terfi ederek uğurluyoruz. Sevincimiz de budur. Kayseri’de ilk defa Emniyet Müdürlüğü yapmış bir isim Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak görevine devam edecek. Bundan sonraki görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun.”









MHP İl Başkanı Serkan Tok, “6 yıllık emek ve mücadele. Şehrimizdeki bütün olayların çözümünde müdürümüzün ve ekibinin üstün gayretleri ve başarısı var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kendisinde bir Kayseri anısı oluşturacak. Geçen kendisini dinlediğimde çok mutlu oldum. Şu yüzden mutlu oldum. Türkiye’de faili meçhul cinayetin kalmadığı tek şehir Kayseri’dir deyince memnun olduğumu ve duygulandığımı söyleyebilirim. Bu yüzden müdürümüze teşekkür ediyorum. Çok güzel bir göreve getirildi, başarısı kendisini getirdi bu göreve. Müdürümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”









İl Emniyet Müdürü Kulular, vedalaşmanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kulular, “Şu an duygu yoğunluğu yaşıyorum, fazla konuşacak durumda değilim” diyerek şunları söyledi: “Yapılanlar ortada. Ben bütün Kayseri halkının haklarını helal etmelerini diliyorum. Kayseri’mizin ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.” Kendisine sorulan, “Kızgınlığınız küskünlüğünüz var mı?” sorusuna ise Kulular şöyle cevap verdi: “Kesinlikle yok olur mu öyle şey? Devlette kırgınlık küskünlük olmaz. Devlette hizmet olur. Onun haricinde hiçbir şey olmaz aklınızdan bile geçirmeyin.”



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın yaptırdığı dua sonrasında Ankara'ya uğurlandı.

