KULULAR İLE DEVAM’IN ŞİFRESİ: FETÖ İLE MÜCADELE

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Kayseri’nin sevilen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın ise görev yeri değişmedi. Kulular, daha önceki kararnamelerde de yerini korumuştu.



FETÖ ile mücadelede Türkiye birincisi

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü ile ülke çapında en etkin mücadeleyi sürdüren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünce birincilikle ödüllendirildi.



Darbecilerin ilk hedefi Kulular’dı

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini gerçekleştiren darbecilerin ilk hedefi de Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olmuştu. Kulular, darbe girişiminde bulunan ve kendilerine itaat edilmesini isteyen askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el koyduklarını, sokağa çıkma yasağına titizlikle uyulmasını, askerle polisin karşı karşıya getirilmemesini ve askerin emirlerine itaat edilmesini istediğini kamuoyu ile de paylaşmıştı.







Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye ikincisi

FETO/PDY ile mücadelede ülke genelinde birinci olan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında ise Mersin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğünün bu başarısı il genelinde takdirle karşılandı.



81 ile örnek oldu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada sokak düğünlerindeki olumsuzluklar en aza indirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla diğer illerde de uygulanmaya başlandı.



Faili meçhuller faili meşhur oldu

Kayseri’de geçmiş yıllarda işlenen ve failleri bulunamayan cinayet dosyaları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde kurulan “Faili Meçhul Ekibi“ sayesinde birer birer çözülerek suçlular adalete teslim edildi. Raflarda tozlanmaya başlayan “faili meçhul “ cinayetler özel ekip sayesinde aydınlatılarak “faili meşhur” hale getirildi. Çürük diş ve saç kılından iz süren 9 kişilik uzman ekip yıllar sonra yakaladığı katil zanlısını filmlere konu olacak “Cinayeti ben bile unutmuştum” sözüyle ülke genelinde meşhur etti.



Provokasyonu Kayseri emniyeti önledi

İbrahim Kulular’ın başını çektiği Kayseri Emniyeti Türkiye’de de başarılı operasyonlara imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yine Kayseri Emniyeti tarafından engellenmişti. Zanlılar yapılan operasyonlarla yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

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