KULULAR’A YENİ GÖREV Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 2014-2019 yılları arasında FETÖ başta olmak üzere PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ile mücadeleden şehirde aydınlatılmayan faili meçhul cinayet kalmamasına kadar dikkat çeken çalışmalara imza atmasının yanında, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı binalar ve tesisler konusundaki projeleri ile de dikkat çekti.

20 Eylül 2019 Cuma 19:12