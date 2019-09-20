KULULAR’A YENİ GÖREV

BİRBİRİNDEN BAŞARILI OPERASYONLAR
2014 yılında Kayseri Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Kulular, Kayseri’de görev yaptığı süre içinde birbirinden başarılı operasyonlarla dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde DEAŞ militanlarınca yapılacak olan suikastin de başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan Kulular, Türkiye genelinde 15 Temmuz öncesinden de FETÖ’ye operasyon düzenleyen emniyet müdürü olarak biliniyor.
ENGELLERE RAĞMEN MÜCADELE
Boydak Holding’e yönelik FETÖ operasyonunu tüm siyasi müdahalelere, engelleme girişimlerine rağmen kararlılıkla gerçekleştiren Kulular, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, DEAŞ’a yönelik en çok operasyonun yapılması, PKK terör örgütünün Kayseri’de gerçekleştirdiği ve 15 askerimizin şehit edildiği hain saldırının faillerinin eksiksiz bir şekilde tespit edilerek ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, Kayseri’nin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi gibi çalışmalarıyla da dikkat çekmişti. Başarılı bir polis müdürü olan İbrahim Kulular, Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırdığı projeler ve yapılan tesislerle de personelin rahat bir ortamda çalışmasını sağladı.
İşte İbrahim Kulular döneminde yapılan ve projelendirilen çalışmalardan başlıklar; Selimiye Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği, Danişment Polis Merkezi Amirliği, İldem Polis Merkezi Amirliği, Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliği, Şeker Polis Merkezi Amirliği, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bölge Melbusat Depo Binası, Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Kızık Açık Atış Poligonu, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği, Erciyes Dağcılık ve Kayak Eğitimi Arama Kurtarma Merkezi, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pınarbaşı güvenlik noktaları, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kriminal Bölge Polis Laboratuvar Müdürlüğü, Sarız İlçe Emniyet Amirliği, Mimarsinan Polis Merkezi Amirliği, Şeker Polis Noktası, İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akkışla İlçe Emniyet Amirliği, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Otopark Yenilenmesi, Taş Binaların Restorasyonu, Erciyes Üniversitesi Çevik Kuvvet Bekleme Noktası, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri, Emniyet Müdürlüğü Cafe 155, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Merkezi, Emniyet Müdürlüğü Kantin, Emniyet Müdürlüğü Restaurant.
2014 yılında Kayseri Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Kulular, Kayseri’de görev yaptığı süre içinde birbirinden başarılı operasyonlarla dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde DEAŞ militanlarınca yapılacak olan suikastin de başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan Kulular, Türkiye genelinde 15 Temmuz öncesinden de FETÖ’ye operasyon düzenleyen emniyet müdürü olarak biliniyor.
ENGELLERE RAĞMEN MÜCADELE
Boydak Holding’e yönelik FETÖ operasyonunu tüm siyasi müdahalelere, engelleme girişimlerine rağmen kararlılıkla gerçekleştiren Kulular, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, DEAŞ’a yönelik en çok operasyonun yapılması, PKK terör örgütünün Kayseri’de gerçekleştirdiği ve 15 askerimizin şehit edildiği hain saldırının faillerinin eksiksiz bir şekilde tespit edilerek ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, Kayseri’nin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi gibi çalışmalarıyla da dikkat çekmişti. Başarılı bir polis müdürü olan İbrahim Kulular, Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırdığı projeler ve yapılan tesislerle de personelin rahat bir ortamda çalışmasını sağladı.
İşte İbrahim Kulular döneminde yapılan ve projelendirilen çalışmalardan başlıklar; Selimiye Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği, Danişment Polis Merkezi Amirliği, İldem Polis Merkezi Amirliği, Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliği, Şeker Polis Merkezi Amirliği, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bölge Melbusat Depo Binası, Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Kızık Açık Atış Poligonu, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği, Erciyes Dağcılık ve Kayak Eğitimi Arama Kurtarma Merkezi, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pınarbaşı güvenlik noktaları, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kriminal Bölge Polis Laboratuvar Müdürlüğü, Sarız İlçe Emniyet Amirliği, Mimarsinan Polis Merkezi Amirliği, Şeker Polis Noktası, İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akkışla İlçe Emniyet Amirliği, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Otopark Yenilenmesi, Taş Binaların Restorasyonu, Erciyes Üniversitesi Çevik Kuvvet Bekleme Noktası, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri, Emniyet Müdürlüğü Cafe 155, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Merkezi, Emniyet Müdürlüğü Kantin, Emniyet Müdürlüğü Restaurant.
İHA