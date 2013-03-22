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Kurşun Harfler Belgeselini Kaçırmayın

Anadolu yerel gazetelerinin önemli manşetlerinden yola çıkarak hayatımıza iz bırakmış olayları ve kişileri konu eden Kurşun Harfler Belgeselinin Yarın ( Cumartesi Günü) bölümünde Kayseri Gündem Gazetesi’nin “Bitmez Bu Dava Manşeti” manşeti yer alacak.

Kurşun Harfler Belgeselini Kaçırmayın
Yarın (Cumartesi Günü ) Saat 10:00 da TRT 1 ve TRT1 HD de yayınlanacak olan belgeselin Kayseri ile ilgili bölümü Türkiye tarihi içerisinde demokrasiye vurulan sekteler, darbeler, kapatılan partiler, Kayseri Gündem Gazetesinin 1998 yılında attığı manşetten işleniyor.


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