Yarın (Cumartesi Günü ) Saat 10:00 da TRT 1 ve TRT1 HD de yayınlanacak olan belgeselin Kayseri ile ilgili bölümü Türkiye tarihi içerisinde demokrasiye vurulan sekteler, darbeler, kapatılan partiler, Kayseri Gündem Gazetesinin 1998 yılında attığı manşetten işleniyor.
Kurşun Harfler Belgeselini Kaçırmayın
Anadolu yerel gazetelerinin önemli manşetlerinden yola çıkarak hayatımıza iz bırakmış olayları ve kişileri konu eden Kurşun Harfler Belgeselinin Yarın ( Cumartesi Günü) bölümünde Kayseri Gündem Gazetesi’nin “Bitmez Bu Dava Manşeti” manşeti yer alacak.
22 Mart 2013 Cuma 19:40
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