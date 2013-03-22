Kurşun Harfler Belgeselini Kaçırmayın

Yarın (Cumartesi Günü ) Saat 10:00 da TRT 1 ve TRT1 HD de yayınlanacak olan belgeselin Kayseri ile ilgili bölümü Türkiye tarihi içerisinde demokrasiye vurulan sekteler, darbeler, kapatılan partiler, Kayseri Gündem Gazetesinin 1998 yılında attığı manşetten işleniyor.





