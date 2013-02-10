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Kürt Sorunu Kayseri'de Konuşuldu

Kayseri Küçük Millet Meclisi (KKM), Araştırmacı-Yazar Celal Kazdağlı’nın katılımıyla “İmralı Görüşmeleri” ve “Kürt sorunu çözümü” konularını ele aldı.

Kürt Sorunu Kayseri'de Konuşuldu
Kocasinan Belediyesi meclis salonunda toplanan mecliste “İmralı Görüşmeleri” ve “Kürt sorunu çözümü” konuları görüşüldü. Araştırmacı-Yazar Celal Kazdağlı, “İmralı Görüşmeleri” ve “Kürt sorunu çözümü” konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.
PKK’nın yapısının ilk kurulduğu yapıdan farklı bir konuma geldiğini söyleyen Araştırmacı-Yazar Celal Kazdağlı, “PKK’nın içerisinde başka büyük devletler görev yapmaktadır. PKK, görüşme sürecinde Abdullah Öcalan’dan ayrılmış ve sadece Öcalan’ı lider gözünde görmeye başlamıştır” dedi.
PKK’nın sahada çarpışacak gücünün kalmadığını dile getiren Kazdağlı, “PKK bu nedenle görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler pek çok bölgede yürütülmekte ve görüşmeler sadece PKK ile yapılmamaktadır. PKK ile görüşmelerde PKK’nın silah bırakılması istenilmektedir” şeklinde konuştu.
Kazdağlı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Görüşmelere Türk kamuoyunun karşı geleceği görünüyordu ama öyle olmadı. PKK zaten yenilmiş olduğu için büyük oranda terörden uzak durunca ellerinde yedek olan DHKP-C’yi dereye sokmuşlardır.”
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