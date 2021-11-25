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KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİNE DİPLOMA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Öğretmenler Günü vesilesiyle Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği ile birlikte öğretmenler ve eski mezunlar ile bir araya geldi. Programda Kurtuluş Savaşı’nda şehit öğrencilere 100. yılında temsili diploma töreni de gerçekleştirildi.

KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİNE DİPLOMA

Kayseri Lisesi mezunu olmak gerçekten gurur verici.” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,  “Geçmişte cumhurbaşkanlarının, milletvekillerinin bizim gibi belediye başkanlarının yani önemli devlet adamlarının yetiştiği bir okul Kayseri Lisesi. Büyük adamlar yetiştirmiş bir okul. Bizleri yetiştiren siz değerli öğretmenlerimiz ve şu anda Melikgazi'de görev yapan 10 bin civarında öğretmen var. Ben tüm öğretmenlerimizin bu vesile ile Öğretmenler Gününü kutluyorum. Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bir ülke eğer kalkınıyorsa veya kalkınacaksa bunun en önemli temel direği eğitimdir. O yüzden öğretmenlere büyük görev düşüyor sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben Ahmet Paşa mezunuyum daha sonra Dedeman sonra da Kayseri Lisesi mezunu oldum. En sonrada Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yurtdışında da doktora yaparak öğretim üyesi oldum yani sizler gibi öğretmen oldum. 16 sene Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde derslere girdim, bu sene yine derslere girmeye başladım. İnşallah biz de eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Geçmiş dönemde Talas'ta tam 12 tane okulun yapılmasına vesile olduk. Şu anda da okul yapımında Melikgazi'de rekor kırıyoruz. 2,5 sene içerisinde tam 14 okunun temelini attık. Allah nasip ederse Hava İkmal’in içerisine havacılık ve uzay lisesi açacağız. 3 Aralık'ta Türkiye’nin ilk dış ticaret lisesini Altınoluk Mahallesi'nde kuracağız. Beni çok heyecanlandıran bir başka proje ise teknoloji lisesini kurarak hem sanayinin önünü açacağız hem de başarıda fen liselerinin çok üstüne çıkacak bir lise kuracağız. Ama ben Kayseri Lisesi'nin her zaman iyi konumda olduğunu görmek istiyorum. Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Kayseri'de Milli Mücadele Müzesi'nin yapılması çok önemliydi. Bu kapsamda Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ederim. Biz de sizlerin her zaman hizmetinizdeyiz.” şeklinde konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kayserişehit
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