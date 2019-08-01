KASKİ’nin yeni Genel Müdürü Özdemir, şu açıklamalarda bulundu: “Bu güne kadar başta İstanbul İSKİ olmak üzere, Kayseri KASKİ, Malatya MASKİ, Ankara ASKİ ve Kahramanmaraş KASKİ gibi kurumlarımızda çeşitli görevlerde bulundum. Bu şehirlerimizde mesai arkadaşlarımızla birlikte güzel hizmetler gerçekleştirdik. Kayseri KASKİ’de benim daha önce görev yaptığım kurumlarımızdan biriydi. Kurumun genel yapısını çok iyi biliyorum. Alt yapısı oldukça sağlıklı ve sorunsuz olan şehirlerimizden biridir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve mesai arkadaşlarımla birlikte Kayseri’mize çok daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca 16 yıl boyunca birlikte çalıştığım ve tecrübelerinden istifade ettiğim Genel Müdürümüz Sayın Ender Batukan’a da bu güne kadar yürüttüğü hizmetlerinden dolayı candan teşekkür ediyorum. Amacım, kendisinin hep yukarılara çıkarttığı çıtayı, daha da yükseğe taşımak.”

