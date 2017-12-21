KUŞLARI İSTİSMAR EDEN PİYANGOCU YAKALANDI

ASPARAGAS HABER

Rıfat Yörük



Yaklaşan yeni yıl öncesi Milli Piyango satıcıları arasında kıran kırana rekabet yaşanıyor. En çok satış yaptıkları çekiliş olan "yılbaşı çekilişi"nde ciro ve karlarını artırmak isteyen sabit ve gezici bayiler, akla hayale gelmedik yöntemler kullanıyorlar.



Bu konuda gelen ihbarlar üzerine denetimlerini sıklaştıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta mensupları, Cumhuriyet Meydanı’nda gezici bir bayii yakalayarak biletlerine el koydular.



Alınan bilgilere göre; Bürüngüz Camii civarında güvercinlerin sürekli bulunduğu ağaçlık bir bölgeye konuşlanan seyyar bayi Hakkı Uyanık'ın (46), vatandaşları bilet almaya teşvik için ilginç bir yöntem kullandığı öğrenildi. Kuşlara müshil katkılı yemler yediren Uyanık'ın ağaçların altından geçen vatandaşların kafasına gelen atık maddelerle satışını katladığı anlaşıldı. Çapraz sorgulamada alınan bilgilere göre, kafasına gelen nesneyi "uğurlu talih kuşunun kısmet yağdırdığı" şeklinde yorumlayan sözde uyanık vatandaşlar, tam o sırada karşılarında "Yılbaşı Çekilişi. Tam 61 milyon" diye bağıran Milli Piyango bayiini görünce kumpasa düşüyor ve hemen bilet alıyorlardı.



Öte yandan Hayvan Hakları Derneği mensupları da, kuşlara verdiği zarardan ötürü Hakkı Uyanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.



