Kutlu Doğum Yemeğine Büyük İlgi

ERÜ İlahiyat Fakültesi bahçesinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. İlahiyat Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencilerinden Duygu Güler’in girişimleri ile yapılan etkinlikte, öğrencilere ve öğretim görevlilerine pilav ikram edildi.

Kutlu Doğum Haftası’nı kutlamak için pilav dağıttıklarını ifade eden Duygu Güler, “Öğretmenlerimin yaptıkları beni etkiledi ve okulumuzun bahçesinde pilav ikram ederek Kutlu Doğum Haftası’nı kutlamak istedim. Bu projemi yapmadan önce dekanlıktan izin aldım ve dekanlık bu projeye destek verdi. Geleneksel olarak bu ikramı yapıyoruz. Seneye de devam edecek. Böyle programların aksatılmaması gerekir” diye konuştu.

Kutlu Doğum yemeğinde 150 kilo bulgur pilavı ikram edildi.