Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kutlu Doğum Yemeğine Büyük İlgi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) bir öğrencinin girişimleri ile hazırlanan Kutlu Doğum yemeğine öğrenciler ilgi gösterdi.

Kutlu Doğum Yemeğine Büyük İlgi
ERÜ İlahiyat Fakültesi bahçesinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. İlahiyat Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencilerinden Duygu Güler’in girişimleri ile yapılan etkinlikte, öğrencilere ve öğretim görevlilerine pilav ikram edildi.
Kutlu Doğum Haftası’nı kutlamak için pilav dağıttıklarını ifade eden Duygu Güler, “Öğretmenlerimin yaptıkları beni etkiledi ve okulumuzun bahçesinde pilav ikram ederek Kutlu Doğum Haftası’nı kutlamak istedim. Bu projemi yapmadan önce dekanlıktan izin aldım ve dekanlık bu projeye destek verdi. Geleneksel olarak bu ikramı yapıyoruz. Seneye de devam edecek. Böyle programların aksatılmaması gerekir” diye konuştu.
Kutlu Doğum yemeğinde 150 kilo bulgur pilavı ikram edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.