Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı

Kayseri ’de, 12 ayar altın bilezikleri 22 ayar olarak gösterip 5 kuyumcu yu dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren ‘Güven Timleri', 5 kuyumcuya 12 ayar altın bilezikleri, 22 ayar damgası vurarak sattıkları ve 22 bin TL dolandırdıkları gerekçesiyle N.T. (29), A.E. (30), B.A'yı (32) yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan N.T. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.