AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt, şehit olan kuzeni Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anlattı: Helikoptere her bindiğinde pilotudiye uyarırmış. Son tekmilini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.Tümgeneral Aydın ile çocukluktan beri abi-kardeş ilişkisi olduklarını belirten Beyazıt'ın, helikopterin elektrik tellerine takılmasıyla gerçekleşen kazaya ilişkin anlattığı detay ise yürekleri sızlattı.Yusuf Beyazıt, Meclis'te dün bir grup gazeteci ile sohbetinde şehit olan kuzeni Aydın ile ilgili paylaşımlarda bulundu.Aydın'ın üsteğmenliğinden bu yana terör bölgelerinde bulunduğunu anlatan Beyazıt,diye konuştu.Haberlerin alt yazısında,yazısını gördüm. Bazen insanın içine doğuyor.diye sordum. Bir helikopter düşünce ilk soru bu sorulmaz. Aydoğan'ı aradım, çalmadı. Telefon cevap vermeyince bir an derin bir yere çekiliyormuş gibi hissettim.denilinceedim ve 5-6 kez daha Aydoğan'ı aradım. Sonra İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'i aradım. Süleyman Bey, Etimesgut'tan bölgeye hareket edeceklerini söyleyince hemen ben de hareket ettim.Aydoğan, helikopterler kalkmadan önce her seferinde pilotları uyarırmış,diye. Teknisyenlere de,dermiş. Öğrendiğimiz kadarıyla, pilotlar 15 günde bir yenileniyormuş. O gün helikopteri yeni gelen gruptan bir pilotun kullandığını söylediler.Kazayı haber alan Şırnak halkı, gözyaşları içinde toplandı. Halktan hiç kopmamış, öğrencileri birliğe getirip gezdirirmiş, çocukları hep sevmiş.derdi.15 Temmuz darbe girişiminde Çukurca'daydı. Kayseri'deki tugayı arayarak,emrini vermişti. Darbe girişiminden sonraki YAŞ'ta tümgeneralliğe terfi ettirildi. Kayseri'de görev yaptığı dönemde hiç komutanlıkta durmazdı.Küçük oğlunun annesine,dediğini söyleyen Beyazıt,dedi.