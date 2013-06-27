KUZEY CAROLİNA HEYETİ KAYSERİ’DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret eden heyet, Kayseri ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özhaseki, “Carolina bizim kardeş şehir içerisinde olduğumuz bir bölge. Kayseri en kadim şehirlerden biri. Zaten dünyada en eski yerleşim yeri olarak iki bölge tarif ediliyor. Birincisi Anadolu, ikincisi de Mezopotamya. Bu iki bölge insanoğlunun yaşadığı en eski yerleşim yerleri olarak kabul ediliyor. Anadolu’nun tam ortasında yer alan bu kadim şehirde ticarete çok önem verilmiştir. Almışlar, satmışlar. Türkiye’de ismi anıldığı zaman şehrimizle ilgili ticaret kelimesi mutlaka yanına gelir. İnsanların bir şehirde bulmak istediği her şeyi bulabilmek mümkün.” diye konuştu.

Sağlık sektöründe de çok iyi gelişmeler olduğunu kaydeden Özhaseki, şehirdeki hem devlet hem özel hastaneler sayesinde vatandaşların iyi hizmet aldığını vurguladı. Özhaseki, “Burada özel sektöre ait de 15 tane dal hastanesi var. Kalp, göz gibi 100-200 yataklı ayrı ayrı hastaneler de bulunmaktadır. Sağlık alanında çok büyük reformlar yapıldı” şeklinde konuştu.