Kuzey Carolina İle İşbirliği Gelişiyor

Son olarak Kuzey Carolina Eyaleti'nden Kayseri'ye gelen bir heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarete; Amerikalı Milletvekilleri Tim Douglas Moffitt, William Millen Brawley Jr, Bill Cook, Senatör James Wayland Davis ve Hakim Robert Carl katıldı.

Başkan Özhaseki ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Amerika ile gelişen ilişkilere dikkat çekti. Türk milletinin misafirperverliğinden de söz eden Başkan Özhaseki, Amerika'yı ciddi bir müttefik olarak gördüklerini ifade ederek, "Biz de yerel yönetimler olarak buna katkı sağlamak istiyoruz. Aramızda imzaladığımız işbirliği protokolünün sadece kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. Bu ilişkileri her zaman devam etmesini arzu ediyoruz. Ticari bir takım anlaşmalara hazır olduğumuz gibi kültürel ve eğitim alanında da işbirliğine hazırız. Kayseri'de yatırım yapmak için güzel bir ortam var, Türkiye'de hukuk çok doğru bir şekilde işliyor. Amerikalı iş adamlarını şehrimizde görmekten mutluluk duyacağız. Ticaretin sanayinin, karşılıklı ortaklığın arttırılması en önemli konu olarak önümüzde duruyor. Kültürel ilişkiler, öğrenci mübadelesi de bu işbirliğini güçlendirecektir. İlişkilerin daha sağlam temellere oturması için bir takım adımlar atılması gerekiyor" dedi.

ÖZHASEKİ, ERCİYES'İ ANLATTI

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Özhaseki, bu projelerden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesi hakkında konuklarına açıklamalarda bulundu. Erciyes'te inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Özhaseki, kurulacak olan oteller bölgesi hakkında da bilgiler vererek "21 ayrı otelin inşaatı bahar aylarıyla birlikte başlayacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı, teleferikleri, sosyal tesisleri yapıyoruz, kar makinelerini kuruyoruz. Fakat otelleri özel sektör yapıyor. Günümüzde en çok para kazandıran turizm şekli kış turizmi. Bu nedenle bu projeye çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Erciyes Dağı'nın özelliklerinden de söz eden Başkan Özhaseki, Kayseri'nin içme suyunun önemli bir kısmının Erciyes dağından elde edildiğini söyledi.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNE HAYRAN KALDILAR

Amerikalı milletvekilleri ise Kayseri'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Erciyes'i görmek için sabırsızlandıklarını belirtti. Milletvekilleri, ilişkilerin gelişmesi için Amerikalı iş adamlarına Kayseri'yi anlatacaklarını, ticari ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Senatör James Wayland Davis de Kayseri'de çok güzel ağırlandıklarını dile getirerek Başkan Özhaseki'ye teşekkür etti. Davis, "Eyaletimize geldiğinde çok güzel bir şekilde karşılanmışsınız. Ama bunun bizim nasıl ağırlandığımızla karşılaştırılabileceğini sanmıyorum. Emin olabilirsinizki bu misafirperverliğinizi döndüğümüzde tüm çevremize anlatacağız ve Türkiye'nin değerini arttıracağız. Bir sonraki ziyaretimizi de dört gözle bekliyoruz. Sizi de eyaletimizde tekrar görmekten mutluluk duyacağız. Bir sonraki ziyaretinizde eyaletimizin batı yakasına da gelmenizi ve oradaki dağlık bölgeleri de görmenizi isteriz. Ancak bizim Kuzey Carolina'daki dağlarımızı burada gördüklerimizle karşılaştırdığımızda bizimkiler onların yanında bebek kalırdı." dedi.

Ardından Başkan Özhaseki, Kayseri haritası üzerinden şehrin imar planı hakkında Amerikalı konuklarına bilgiler sundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki günün anısına konuklarına Türk motifleri ile süslenmiş ibrik ve Amerikalı heyetin isteği üzerine imzaladığı birer Kayseri Tanıtım Kitabı hediye etti. Amerikalı misafirler ise Başkan Özhaseki'ye eyaletlerini temsil eden bazı hediyeler takdim etti.