Merkezi sınavlara girdikten sonra öğrenimine üniversitede devam eden öğrenciler devletin verdiği burslara başvuruda bulunabiliyorlar. Burs almaya hak kazanmayan öğrenciler geri ödemeli kredi alabiliyor. Daha sonra da bu borcu uygun ödeme seçenekleri ile geri ödüyorlar. Üniversite eğitimi gören öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim kredilerinin silinmesi için TBMM'ye CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ yasa teklifi sundu. Borcun tamamen silinmesi veya sadece faizin silinmesi durumu söz konusu. Borcunu ödeme zamanı gelince ödemeyen vatandaşların borcuna faiz uygulanıyor.KYK teklifi mecliste kabul edilirse öğrenim kredisi KYK borçları tamamen silinecek. KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi.

KYK borcu silinmesi ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. KYK borçları siliniyor mu? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Lise eğitimini tamamladıktan sonra öğrenimine üniversitede devam eden öğrenciler farklı burslara başvuruda bulunuyorlar. Devlet bursu alamayan öğrenciler kredi almak için başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Öğrenim kredisi alan vatandaşlar daha sonra uygun ödeme seçenekleri ile bunu geri ödüyorlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilere verilen öğrenim kredisi borçlarının silinmesi için CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu Üniversite eğitimi gören öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim kredilerinin silinmesi için TBMM'ye CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ yasa teklifi sundu. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi. Konu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

Gökdağ, “Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” diye konuştu. Kanun teklifi kabul edilirse KYK kredi borçları silinecek.

Teklif komisyona girdi

KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi.

Söz konusu teklif şöyle:

"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

İnternette imza kampanyası başlatıldı

Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde KYK borçlarının silinmesi taleplerini dile getirdi.

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BORÇLARI NEREDEN ÖDENİR?

Borçlar önce kurumun resmi internet sitesi içerisinde bulunan bağlantı üzerinden ödenmektedir. Ödenmeyen borçlar bir süre sonra vergi dairesine aktarılır. Vergi dairesinin internet sitesinin olması vatandaşların işini kolaylaştırmaktadır. Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır. İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir. (akşam.com.tr.)