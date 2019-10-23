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LAFA GELİNCE VAR İŞE GELİNCE YOK

Kayserili sanayiciye seslenen BOYDAK CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holdinge bağlı fabrikaların ürettikleri ürünlerde lazım olan ve bugüne kadar sürekli şehir dışından alınan malzemelerin listesini açıklayarak, “Bunları üretin sizden alalım” dedi.

LAFA GELİNCE VAR İŞE GELİNCE YOK
ADIM ATILMADI
Ancak Ertekin’in bu açıklamasına ne KTO’dan ne de KAYSO’dan bir yanıt gelmediği gibi konuştuğunda mangalda kül bırakmayan deve dişi gibi sanayiciler de, sivil toplum örgütü yöneticileri de, Ertekin’in verdiği listedeki ürünlerden hiçbirini üretmeye yönelik adım atmaya yanaşmadı.

İŞTE O ÜRÜNLER
Ertekin’in açıkladığı ve Kayseri’de üretilmesi halinde tamamen buradan karşılanması sözü verilen ürünler arasında şunlar yer alıyor: metal kaplama (krom, bakır), kanepe ve baza makası, kenar bandı, cam ve ayna, yüzey kaplayıcıları (folyolar), tutkal ve yapıştırıcılar, panel mobilya için kulp, ahşap boya ve kimyasalları, yonga levha ve rattan bahçe mobilyası.

 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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