LAFA GELİNCE VAR İŞE GELİNCE YOK Kayserili sanayiciye seslenen BOYDAK CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holdinge bağlı fabrikaların ürettikleri ürünlerde lazım olan ve bugüne kadar sürekli şehir dışından alınan malzemelerin listesini açıklayarak, “Bunları üretin sizden alalım” dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:19