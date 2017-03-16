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Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Levent Kırca yaşasaydı hayır derdi, orası kesin de, yaptığı güldürünün bir gün evet propagandasına malzeme olacağını hiç düşünmemiştir.

Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemini anlatırken sık sık "Parlamenter sistemde hükümetlerin istikrarı sağlayamadığı, güçsüz hükümetlerin ortalama 15 aylık çalışma süresine sahip olduğunu, bunun da Türkiye'nin aleyhine olduğunu" vurguluyor.

SIKI MUHALİF LEVENT KIRCA'NIN GÜLDÜRÜSÜ, EVET'E MALZEME OLDU

Başbakan'ın işaret ettiği noktayı, yıllar önce bir isim daha gündeme getirmişti; Levent Kırca.



Hayatının son dönemlerini, AK Parti'ye karşı etkin bir muhalefet yaparak geçiren Levent Kırca'nın, yaşasaydı referandumda hayır oyu vereceğini herkes tahmin ediyordur.
Oysa sıkı bir AK Parti muhalifi olan Levent Kırca'nın yıllar önce parlamenter sistemdeki hükümetlerin istikrarsızlığını alaycı bir güldürüyle ekranlara taşıdığı video, bugün AK Parti'nin malzemesi olmuş durumda.

SÜREKLİ HÜKÜMETLERİN DEĞİŞTİĞİ BİR SİSTEMİ KONU ALMIŞTI

Levent Kırca, Olacak O Kadar adlı programda, Meclis'te çaycılık yapan bir kişiyi canlandırıyor ve çaycının gözünden sürekli değişen, değişmek zorunda kalan hükümetleri konu alıyor.

kaynak: ensonhaber.com
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Binali YıldırımLevent Kırca
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