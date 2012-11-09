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Litvanyalı Çevreciler Kayseri'ye Misafir Oldu

AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Litvanya’dan Kayseri’ye gelen 18 genç çevreci Kayseri Tema Yönetim Ekibi tarafından misafir edildi.

Litvanyalı Çevreciler Kayseri'ye Misafir Oldu
Uluslararası bir etkinliğe katkı sağlamak ve doğa sevgisini yaymayı için yoğun çaba gösteren Tema ekibi, gençlerle birlikte bir dizi etkinlik yaptı. Kani Arıkan İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin desteklediği etkinlikler içerisinde fidan dikme, meşe palamudu toplama ve tüpleme çalışmaları yer aldı. Her zaman gülen yüzü ve sevgi dolu sözleriyle etkinliğe liderlik yapan Tema Vakfı Kayseri Temsilci Yardımcısı Hakan Tatlı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Kilometrelerce uzaklardan gelerek şehrimize fidan dikip meşe palamudu toplayıp ekimini yapan Litvanyalı arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. ERÜ öğretim elemanlarından Ahmet Eyici hocamıza da hem çevreci kişiliği hem de yabancı öğrencilere rehberlik ve tercümanlık ederek hislerimizi paylaşmamıza yardımcı olması bizleri çok mutlu etti. Genç Tema öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Minik Tema öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.
Etkinlik sucuk ekmek partisi eşliğinde şarkılarla son buldu.
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