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Lokantacılar Odası'nın yeni başkanı Aydemir  

Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın 16. Genel Kurulu'nda Altan Aydemir başkanlığa seçildi. 

Lokantacılar Odası'nın yeni başkanı Aydemir  

Şehir Tiyatrosu’nda yapılan Lokantacılar ve Pastacılar Odası genel kurulunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının oy sayımına geçildi. 327 üyenin oy kullandığı genel kurulda Altan Aydemir 213 oy alarak oda başkanlığına seçildi. Eski başkan Hayrettin Köse 111 oy alırken 3 oy da geçersiz sayıldı. (İHA)

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