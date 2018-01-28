Şehir Tiyatrosu’nda yapılan Lokantacılar ve Pastacılar Odası genel kurulunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının oy sayımına geçildi. 327 üyenin oy kullandığı genel kurulda Altan Aydemir 213 oy alarak oda başkanlığına seçildi. Eski başkan Hayrettin Köse 111 oy alırken 3 oy da geçersiz sayıldı. (İHA)
Lokantacılar Odası'nın yeni başkanı Aydemir
Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın 16. Genel Kurulu'nda Altan Aydemir başkanlığa seçildi.
28 Ocak 2018 Pazar 14:30
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