LOKANTACILAR ODASI’NDA SEÇİME DOĞRU

Başkan adayı Altan Aydemir, Talas Konak Restaurant’ta düzenlediği basın toplantısı ile seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri projeleri açıkladı.







Müşteri memnuniyetini her zaman ilk sırada tutan işletmecilik anlayışı ile Kayseri’de büyük ilgi gördüklerini belirten Altan Aydemir, “Altan Aydemir şirketler topluluğu olarak Kayseri’de; Tokyat, Beyazsaray, Konak ve Aysun olmak üzere dört ayrı şubeyle hizmet veriyoruz. Kayseri sevdalısı bir sektör mensubu olarak sadece kendi başarılarımızla yetinmek elbette bencillik olacaktır. Kayseri mutfağının marka olmasına katkı sağlamakla birlikte, meslektaşlarımızın sorunlarını da gidermeli, halkımıza temiz ve sağlıklı ürünler sunmalı, lokantacılık ve pastacılık sektörünü hak ettiği yere taşımalıyız. Bu hedeflere ulaşmanın en ideal ve hızlı yolu da esnaf odamızın gerçekleştireceği çalışmalar ve yeniliklerdir. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirebilecek enerjiyi ve vizyonu kendimde ve bana destek olan ekibimde gördüğüm için ‘Güçlü yarınlar için değişim zamanı’ sloganıyla 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın 16. Olağan Genel Kurulunda başkanlık için aday oldum” açıklamasında bulundu.







Projelerini açıkladı

Yönetim kurulu üyelerini tanıtan Aydemir, başkan seçildiği takdirde hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri ise şu şekilde sıraladı:

“Kayseri mutfağının dünya ölçeğinde marka olmasını sağlamak amacıyla yerel yöneticilerle işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Kuracağımız Kayseri Mutfağı Kültür Sarayı marifetiyle ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin lezzetlerimizi tatmasını sağlayacağız. Sektörümüzde istihdam isteyen kardeşlerimizle işverenlerimizi bir araya getirecek profesyonel iletişim kanalları kuracağız. Turizm şehri olmamız hasebiyle personellerimizin uluslararası düzeyde hizmet sunabilmeleri adına akademisyen destekli eğitimler ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. Merdiven altı da denilen ve sağlıksız koşullarda hizmet veren ruhsatsız işletmelerle diyalog kurmak ve gerekli düzenlemeleri yapacağız. Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın kalite, hijyen, sağlık ve gramaj kriterleriyle belirlediği fiyat listesine uyulmasını sağlayacağız. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanımızın tahsis ettiği arsaya TOKİ kanalıyla konut inşa etmek ve dar gelirli sektör çalışanlarımızı ev sahibi yaparak, Eğitim iş ve askerlik gibi gerekçelerle Kayseri dışında yaşayan evlatlarımızın bulundukları şehirlerdeki sektör odamızdan destek alımlarını sağlayacağız.”

Haber-Foto: Tuba Köksal