Macar Elçi Kayseri'de Konuştu: Biz Türklerle Aynıyız

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ‘17. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Macaristan ile Ticari, Tarihi, Kültürel İlişkilerimiz ve Günümüze Dönük Yansımaları’ adlı panelde Türkiye ve Macaristan ile ilişkiler hakkında bilgi verildi.

Panele konuşmacı olarak, Macaristan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari, Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve DEİK-DTİK Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Osman Şahbaz, ERÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Demirci, ERÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ve ERÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Yıldırım katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Macaristan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Jonas Hovari, “Ankara Büyükelçiliği olarak Anadolu’yu keşfetmek istiyoruz. Ankara Türkiye’nin başkentidir ama başkent dışında da şehirler var. Bu şehirlerle münasebet kurmak gerekli çünkü buralarda sanayi, olanak, kalkınma, düşence üniversiteler var. Ben buraya geldikten sonra Anadolu’daki önemli şehirler ile münasebet kurmak gerektiğini düşündüm” ifadelerinde bulundu.

Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkiye değinen Hovari, “Macarlar ve Türkler arasındaki münasebetlerde Osmanlı Dönemi önemli bir rol oynamaktadır. Macaristan’daki Osmanlı hakimiyeti 150 sene sürmüştür. Bizim ortaklığımız Orta Asya’da başladı ve çok eski zamandan veri bir ilişkimiz var. Macarlar Orta Asya’da başka boylar ile de akrabalık kurmuştur. Biz Karadeniz’in kuzeyinden göç ettik Türkler ise İran’ı geçerek 1071 yılında Anadolu’ya girmiştir. 1071 tarihi de Türkler açısından önemli bir tarihtir” şeklinde konuştu.

Macarlar ve Türkler’in menşeisinin aynı olduğunu belirten Hovari, “Bizler Türkler ile Orta Asya’dan beraber yola çıktı. biz 895 yılında şimdiki Macaristan bölgelerine geldik. Biz yeni bir dünyaya başladık ve o tarihten itibaren Macaristan Orta Avrupa’da bir ülkedir” diye konuştu.

Bizans İmparatorluğu kayıtlarında Macarlar’ın Türk olarak geçtiğini ifade eden Hovari, “Bizans İmparatorluğu’na göre biz Türk idik. O zamandaki Bizans kayıtlarında Macarlar Türk olarak geçmektedir. Kayıtlarda, Türkler’in şimdiki Macaristan’a geldiği söylenmektedir” açıklamasında bulundu.

Panel, katılımcıların sunumlarını yapmasının ardından soru-cevap şeklinde sona erdi.