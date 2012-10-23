MACARİSTAN İLE İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Macaristan İstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor, Başkan Özhaseki’nin yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Daha önce de Kayseri’ye ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten de çok memnun kaldığını hatırlatan Gabor, “Kayseri’deki insanlar bütün dünyaya çok açıklar. Bizi çok sıcak karşıladılar. Bu bizi çok memnun etti.” dedi.

Kayseri’nin, Türkiye’nin ve Anadolu’nun çok önemli bir şehri olduğunu kaydeden Gabor, Kayseri ekonomisinin gelişmişliğinden de söz etti. İki ülke arasında ticaretin yanında kültürel ilişkileri de gelişmesini istediklerini belirten Gabor, bu amaçla Kayseri’de Macar Günleri düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinlik hakkında Başkan Özhaseki’ye bilgi veren Gabor, söz konusu programın Macar kıyafetlerinin tanıtılacağı bir defile ile başlayacağını, bu defileye, Macaristan Cumhurbaşkanı’nın eşinin de katılacağını söyledi. Etkinlikte Macar yemekleri ve müziklerinin de tanıtılacağını dile getiren Gabor, 16 Kasım’da gerçekleşecek Macar Günleri için Başkan Özhaseki’den destek istedi.

“KARDEŞ ŞEHİR OLMAK İSTERİZ”

Başkan Özhaseki de konuklarını Kayseri’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Biz millet olarak Macarları akraba olarak görürüz. Sıcak duygularımız vardır. Dünyanın küçüldüğü, sınırların kalktığı bir ortamdayız. İletişim ve ulaşımın çok kolaylaştığı bir çağdayız. Böylesi bir çağda, Macarlarla ilişkileri geliştirmeyi isteriz. Ancak bunun kağıt üzerinde kalan bir protokolden ibaret olmasını da istemeyiz. Doğrusu bir Kardeş Şehir ilişkisi başlatmak isteriz. Bu kapsamda da iş adamlarımızla ülkenizi ziyaret eder, ortaklık yolları ve yatırım imkanlarını değerlendiririz. Oradan gelecek iş adamlarımıza da kapılarımız açık. Bu tür ortaklıklar ülkeler arası akrabalık ilişkilerini geliştirir. Gerçekleştirmek istediğiniz programla ilgili de elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

Kardeş Şehir ilişkileri kurmayı çok istediklerini ifade eden Macaristan İstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor, Macaristan’da Kayseri gibi sanayisi, ticareti gelişmiş ve tarihi bir şehir bulmak için uğraştıklarını kaydederek Miskolc şehrinin uygun olabileceğini sözlerini ekledi.

Başkan Özhaseki ziyaretin sonunda Gabor’a günün anısına Kayseri Tanıtım Kitabı ile el işlemesi vazo armağan ederken Gabor da Başkan Özhaseki’ye porselen süs eşyası hediye etti.