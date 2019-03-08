Mağdur Kadınlar Unutulmadan Kutlandı

Kadın dernekleri, siyasi partilerin kadın kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.







Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Vatan Partisi Öncü Kadın, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.







Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer, günün anlam ve önemini içeren bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına erkeklerin de katılı göstermesi dikkat çekti.

CHP İl Başkanı Özer yaptığı açıklamada, “8 Mart, Kadınlarımızın; kendisini toplumda eşit görmeyen çağdışı zihniyete karşı, eşit hak ve özgürlük için baş kaldırdığı, kadını sömüren, aşağılayan sistemlere karşı, kadına yönelik şiddeti bir gün dahi olsa duyurabildiği, bir yılın 364 günü bu mücadele de sesini duyurmaya çalıştığı fakat yalnızca 8 mart günü bu farkındalığa ulaşıp kendini ifade edip özgürce haykırabildiği bir gündür” ifadelerini kullandı.









Ülkede toplumsal cinsiyet ayrımcılığının aile içinde başlayarak, toplumun her alanında var olmaya devam ettiğini belirten Başkan Ümit Özer, “Tarihsel, kültürel ve dinsel gerekçeler öne sürerek kadınlarımızı toplumsal hayattan uzaklaştırmaktadır. Ülkemizde ve Dünya’da kadınlarımızın eşitlik, özgürlük, kalkınma, şiddetten uzak ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri bu anlamlı günde tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.









ŞİDDET MAĞDURU KADINLAR UNUTULMADI

Bugüne kadar şiddete uğrayan ve canlarından olan Cansel, Münevver, Özgecan, Helin ve Şule gibi kadınlar ile birlikte Türk tarihine geçen Nene Hatun, Zübeyde hanım, Türkan Saylan, Çete Ayşe ve Kara Fatma gibi önemli tarihi şahsiyetlerin de fotoğraflarının olduğu dövizler taşınırken, kadınlar hatıra fotoğrafı çektirerek program son buldu.



