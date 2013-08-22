Mahalleler Harikalar Diyarı’nı Geziyor

Kış mevsiminde mahalleleri Erciyes ile buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi şimdi sadece mahalleleri değil ilçeleri de dahil ederek bir büyük buluşma daha gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'ye yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Harikalar Diyarı'na harika bir gezi düzenledi. Hafta içi her gün yapılan geziye öğleden önce Kayseri'nin bir bölgesindeki mahalleler, öğleden sonra ise bir ilçe katılıyor.

Mahalleler ve ilçelere duyurular yapılıyor ve Harikalar Diyarı'nı görmek isteyenler Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle ücretsiz olarak Harikalar Diyarı'na taşınıyor. Bugüne kadar binlerce kişinin Türkiye'nin en büyük tematik parkını görme şansı bulduğu geziye; Osmanlı, Danışmentgazi, Selçuklu, Battalgazi, Karacaoğlan, Esenyurt, Nuri Has, Hürriyet, Çorakçılar, Kazım Karabekir, Eğribucak, Yeniköy, Aydınlıkevler, Altınoluk ve Esentepe mahalleleri ile Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu gezi en çok çocukları mutlu ediyor. Geziye katılan aileler Hayvanat Bahçesi önünde gezi rehberleri ve Harikalar Diyarı'nın maskotu olan Boddiler tarafından karşılanıyor. Önce Hayvanat Bahçesi'ni gezen misafirlerin özellikle yırtıcı hayvanlara büyük ilgi gösterdikleri görülüyor. Gezi esnasında rehberlerden hayvanlarla ilgili bilgi alan misafirler bol bol da fotoğraf çektiriyorlar.

Mahalle ve ilçelerden gelen misafirler, sadece hayvanat bahçesini değil Su Kayağı parkı, Buz Pisti gibi Harikalar Diyarı'nın diğer bölümlerini de geziyorlar. Su kayağı Parkı'nın eşsiz manzarası eşliğinde misafirlere bazı ikramlarda bulunuluyor. Düzenlenen gezi ile ilgili görüşlerini açıklayan mahalle ve ilçe sakinleri Harikalar Diyarı'nın adı gibi harika bir yer olduğunu belirterek, böyle bir projeyi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorlar.