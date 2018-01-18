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Mahallelerimizin kaderi değişiyor

Yeni Kocasinan için birçok projeye imza atarak, her mahalleye yeni hizmetler kazandıran Kocasinan Belediyesi, sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi.

Mahallelerimizin kaderi değişiyor

Cırgalan Mahallesine modern bir sosyal tesis yapan Kocasinan Belediyesi, tesisi bölge sakinlerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Mahallelere yapılan tesislerin, sosyal ve kültürel yaşama katkı sağladığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle mahallelerin kaderinin olumlu yönde değiştiğini vurguladı.



Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede Cırgalan Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesis; Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok hizmetlerle Cırgalan’a ve bölgedeki mahallelere hizmet verecek. Yapılan hizmetlerin hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Mahalle muhtarı ve vatandaşlar ise modern bir tesisi mahalleye kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
İHA

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KocasinanAhmet çolakbayrakdar
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