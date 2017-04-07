Mahkeme Boydakların Banka Hesapları Üzerindeki Tedbiri Kaldırdı

Kayseri'de, aralarında Boydak kardeşlerin de bulunduğu 18'i tutuklu, 68 sanığın yargılandığı FETÖ davasının üçüncü duruşması sona erdi. Mahkeme, tüm sanıkların kişisel banka hesaplarının üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.

ARA KARAR VERİLDİ

Aralarında tutuklu Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın da bulunduğu 68 sanıklı FETÖ davasının duruşmasının 4'üncü gününde, mahkemenin dinlediği 80 tanığın ardından ara karar verdi.

MUSTAFA BOYDAK: VERGİ ÖDEMEMİZ İÇİN TEDBİR KALKSIN

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan Kayseri Sanayi Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, kendi ve diğer Boydakların mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Boydak, 'Vergi ödeme zamanı geldi, vergilerimizi ödeyebilmemiz için, hesaplarımızın üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. 2016 gelir vergisi rekortmenleri açıklandığında yine ilk 10 içinde Boydak kardeşlerin yer alacağına inanıyorum. Hızlı karar verilmesi için dosyamın ayrılmasını istiyorum' dedi.

MAHKEME TEDBİRİ KALDIRDI

Mahkeme heyeti verdiği 1 saatlik aranın ardından 53 maddelik ara kararı sanıklara okudu. Buna göre, tüm sanıkların kişisel banka hesaplarının üzerindeti tedbir kararı kaldırıldı.

Tutuklu 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tutuksuz sanıkların yurt dışı yasağının ve mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılması isteği reddedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari sanıklardan Ahmet Türkmen'e ait benzin istasyonuna kayyum atanması isteğinin reddine karar verilirken, Başbakanlık'ın 'Anayasayı İhlal' ve ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından dolayı katılma talebini kabul etti.

Dava, diğer tanıkların dinlenmesi için 7 Ağustos'a ertelendi. (sondakika)