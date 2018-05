Makedon sanatçı ilahi söyledi Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Sokağı’nın ilk sanatçı konuğu Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten gelen Mesut Kurtis oldu.

Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nda Kayserililerle bir araya gelen Makedon Sanatçı Mesut Kurtis sahneye Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile birlikte çıktı. Kayseri’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı, “Türkiye’ye gelince kendimizi yabancı hissetmiyoruz” dedi. Filistin’de yaşananların herkesin içini acıttığını dile getiren Mesut Kurtis, yaşadıklarımıza rağmen güçlü olmamız gerektiğini vurguladı.

Makedon Sanatçı daha sonra farklı dillerde, farklı ülkelerden eserler seslendirdi. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Mesut Kurtis’e teşekkür ederek çiçek verdi.

Her gün 17.00’de açılacak

Ramazan Sokağı’nda geçen yıllarda olduğu gibi yine birbirinden güzel etkinlikler yapılıyor. Ramazan’a özgü tatlar, Ramazan’ın ruhuna uygun kitapların bulunduğu Ramazan Sokağı’nda geçmişimizden esintiler sunan el sanatlarımız da yer alıyor.

Her gün saat 17.00’de açılacak olan Ramazan Sokağı gece 01.00’e kadar hizmet verecek. İftardan sonra çocuklar için oyunlar, tiyatrolar, ödüllü yarışmalar yapılacak. Teravih namazı sonrası ise her gün tanınmış farklı bir ismin konuk olacağı dinleti ve söyleşi programları olacak.

İHA