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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AKİF AKSOY İSTİFA ETTİ

MMO Kayseri Şube Başkanı Aksoy istifa etti

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AKİF AKSOY İSTİFA ETTİ
İşte o istifa metni:

Uzun zamandır yönetim kurulu üyesi, şube sekreteri ve son iki yıldır şube başkanı olarak görev yaptığım MMO Kayseri Şube Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

İstifa sebebim, sadece özel işlerime daha fazla vakit ayırmak zaruriyetim ile ilgilidir.
Yönetim kurulumuzun ve yeni şube başkanının her zaman yanındayım.
Mensubiyetimin ,  gönül  ve eylem birliğinin daima devam edeceğini kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.

Görevde bulunduğum süreçte, her türlü desteğini gördüğüm odamız üyelerine, yönetim kurulumuza, kamuoyuna ve siz değerli basın ve yayın mensuplarına teşekkür eder, saygılar sunarım.
 

Haber Merkezi

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